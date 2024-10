La vida actual de Amaia Montero tras su gran regreso a la música: su proyecto y las teorías de un reencuentro

La marcha de Leire Martínez (45 años) de La Oreja de Van Gogh se ha convertido, sin lugar a dudas, en el tema del que todo el mundo está hablando por redes sociales. La noticia, que ha pillado por sorpresa a los seguidores de la banda, ha llegado cargada de especulaciones sobre los motivos reales de esta separación.

Las lágrimas de la hasta ahora vocalista en su último concierto en Zaragoza ahora cobran sentido y sus últimas palabras muestran el punto en el que se encuentran los artistas después de 17 años en los que sus vidas han estado unidas encima de un escenario. "No he firmado el comunicado", aseguró al programa Juntos de Telemadrid. Todavía no se encuentra preparada para hablar, pero lo hará, tal y como ha asegurado.

Quien también ha vuelto de manera directa al foco mediático es Amaia Montero (48). Parece que el principio del fin de La Oreja de Van Gogh comenzó, precisamente, con la inesperada y mediática reaparición de la cantante en el concierto de Karol G (33) en Madrid. Por el momento, la cantante no ha dado ningún tipo de declaración y ha apagado incluso su teléfono móvil.

La vida de la de Irún no ha sido un camino de rosas y en los últimos años ha vivido numerosas crisis que le han obligado a dar un paso atrás y alejarse de la exposición mediática para sanar y volver a encontrar su mejor versión.

Fue en 2007 cuando Amaia Montero decidía separar su vida de La Oreja de Van Gogh, grupo que le dio la fama y la catapultó a la fama, para iniciar su carrera musical en solitario. Dos años después sufría una de las pérdidas más tristes: el fallecimiento de su padre. Fue el detonante de una importante crisis que le llevó a ingresar incluso en varios centros especializados.

Ya en 2022, las alarmas volverían a saltar, preocupando a sus seguidores tras una publicación en sus redes sociales en la que aparecía visiblemente desmejorada junto a un desesperanzador mensaje. Permaneció un mes ingresada en la clínica Universitaria de Navarra, tras lo que regresó a su domicilio familiar en Irún.

Amaia Montero en un concierto en 2018. Gtres

Ya nada queda de aquella Amaia y la cantante se encuentra recuperada y viviendo unos meses donde el cariño y los mensajes de la gente no han cesado. "Está mucho mejor, pero aún queda camino y no tiene nada programado ni pensado", deslizó una fuente de total solvencia a EL ESPAÑOL hace solo unas semanas.

Pero parece que eso ya no es así y se encuentra inmersa en el proceso creativo del que será su próximo proyecto musical y que confirmará su regreso a la industria después de años en los que ha estado alejada de todo y de todos.

La actuación de Amaia Montero y Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu volvió a avivar los rumores de un posible reencuentro de La Oreja de Van Gogh, algo que no sentó del todo bien a Leire Martínez."No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso", aseguró en una entrevista concedida hace tan solo unas semanas.

Karol G y Amaia Montero durante su aparición en el Bernabéu. Redes sociales

Tal y como han señalado varios medios de comunicación como Vanitatis, tras la reaparición de Amaia se puso sobre la mesa una propuesta profesional. La de Irún seguiría en solitario, pero se fijarían algunas fechas junto a la agrupación para varios conciertos por España. Una propuesta que convenció a ambas partes, pero que provocó el enfado de la hasta ahora vocalista.

Antes de verano se firmó y cerró un concierto para el próximo año, aunque todo apunta a que no será el único ya que esto podría extenderse hasta 2026, cuando La Oreja de Van Gogh cumple 30 años en la música.

Se espera así que 2025 sea el año del renacer profesional de Amaia Montero con el lanzamiento de varios singles en solitario, así como el anuncio de una gira y un nuevo disco que compaginará con este proyecto que está ya preparando la formación original. En este tiempo su familia ha sido fundamental y el gran bastón en el que se ha apoyado y que no le ha soltado de la mano.