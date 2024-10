Lara Álvarez reivindica su soltería: "No hay un hombre a mi lado, pero estoy en uno de mis mejores momentos"

El paso de los años le han llevado a ser considerada una de las presentadoras más queridas de todos los tiempos. Su naturalidad, carisma y amabilidad han hecho que, a pesar de no estar ya tan presente en la pequeña pantalla, su nombre siga siendo uno de los rostros más reconocidos.

Aunque siempre ha estado ligada al mundo de la televisión, lo cierto es que siempre ha mantenido un bajo perfil con respecto a su vida privada. A principios de verano fue sorprendida en actitud cariñosa con el presentador Antonio Teixeira (43 años) durante una escapada romántica a las islas Canarias, pero, ahora, Lara Álvarez (38) ha dado un paso al frente para confesar cuál es realmente su situación actual en cuanto al amor.

Este pasado lunes, 14 de octubre, la periodista se daba cita en la première del documental Patria y vida de Beatriz Luengo (41) y Yotuel (48) en Madrid y ha manifestado estar atravesando uno de sus mejores momentos sin un hombre a su lado.

"Suena muy bien, fenomenal, estoy en un momento en armonía, con mucha tranquilidad y aunque todos los momentos tienen algo especial, este está siendo muy especial porque me permite disfrutar de mi trabajo, de mi familia y de lo mío en equilibrio que lo echaba en falta" confesaba, reivindicando que "se puede disfrutar y vivir de todo con tiempo de calidad". "Lo necesitaba mucho, mucho y se puede" aseguraba rotunda.

"Y es que aunque ahora mismo no hay amor de pareja, en mi vida siempre hay amor. Yo creo que al final eso también tenemos que cambiar un poco el chip, quitar la presión, especialmente a las mujeres, no se necesita siempre el amor masculino para estar en plenitud, estoy en un momento de armonía y equilibrio, no hay un hombre a mi lado, pero tengo uno de los mejores momentos" sentenciaba.

Además de cómo está su corazón, la presentadora nos ha hablado del fallecimiento de Mayra Gómez Kemp, "una de las grandes de la comunicación sin dudas", y sobre la importancia de la salud mental, que ha visibilizado Álvaro Morata hablando por primera vez de su depresión: "Es una de las enfermedades más comunes ahora mismo por desgracia y desde hace años. Más que normalizar es un poco el hacer entender que el cuidado mental es necesario como el físico, no hay que esconder...".

"Yo desde muy pequeña, bueno desde los 16 o 17 he contado con ayuda de una psicóloga y habitualmente cuando veo que las cosas se desordenan o no tengo las herramientas, pido ayuda. Esto es necesario, igual que pides ayuda a un nutricionista para alimentarte o a un entrenador físico para preparar tu cuerpo, la mente hay que tenerla sana y fuerte" reivindicaba.

Una ocasión en la que la exnovia de rostros conocidos como Fernado Alonso (43), Sergio Ramos (38) o Andrés Velencoso (46), se ha pronunciado sobre el momento convulso que atraviesa Alejandra Rubio (24) y ha explicado por qué ella no se pronuncia en relación al embarazo de cualquier mujer: "Quién soy yo para dar ningún consejo viniendo de esa familia, a Terelu sí que la conozco, a Carmen tuve la oportunidad de conocerla en persona, pero como a cualquier profesional le deseo lo mejor, mucho ánimo, fuerza y valentía para torear".