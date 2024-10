Tana Rivera, la discreta hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera que huye de los focos, cumple 25 años: su vida

Un anillo de su abuela Carmen le protege. Tana Rivera, que este sábado celebra los 25 años con una fiesta de disfraces venecianos en el madrileño Círculo de Bellas Artes, lo luce con orgullo. Tenía solo cuatro años cuando falleció Carmen Ordóñez, una de las mujeres más fotografiadas en la historia de la prensa rosa española y durante un tiempo considerada la mujer más bella de nuestro país.

Su padre, Fran Rivera (50 años), le ha contado en infinidad de ocasiones historias de una mujer que desde el primer minuto conjugó en el amplio significado la palabra abuela. En su primera entrevista para televisión en 2023 al programa Gente Maravillosa de Canal Sur que presenta Toñi Moreno (51), la joven confesó que "muchísima gente me dice que me parezco mucho a mi abuela Carmen, nosotros la llamamos la agüita (…) La verdad que cada día me puedo ver un poco más en parecido, como los gestos, tenemos gestos que nos parecemos mucho, pero no le llego ni a la suela de los zapatos".

En 2022, Tana y su padre hicieron por primera vez el camino del Rocío. Él se emocionó mucho. "La he visto y he visto a mi madre. Es brutal, sin haberla tratado mucho, tiene cosas que dan hasta miedo. La veo y es mi madre. Su forma de ser... Es muy parecida, es brutal", dijo el primogénito de Paquirri en el mismo programa.

Tana Rivera y Fran Rivera en 'El Rocío'. Gtres

Por vía materna tuvo otra abuela de postín, la inefable Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba de Tormes, que también generó millones de imágenes al ser una de las aristócratas más notables del mundo. En su honor, Tana se llama como ella.

Consciente de los dos linajes sobre los que se sostiene su vida, la primogénita de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo (55) los ha celebrado siempre con orgullo y respeto. Son dos valores que le impusieron sabiamente desde la cuna y han permanecido inamovibles a pesar de los rifirrafes que han tenido sus progenitores en diferentes momentos de sus vidas con los paparazzi. Por ello, el extorero y la duquesa de Montoro procuraron mantener a la pequeña Cayetana alejada de los focos durante la mayor parte de su vida.

Sin embargo, por su propia cuenta y riesgo la sevillana ha pisado infinidad de alfombras rojas como la gala de los Goya, ha asistido a numerosas corridas, ha participado en las procesiones sevillanas de Semana Santa, le encanta la Feria de Abril y en mayo de 2022 debutó como madrina de Exhibición de Enganches -su gran amiga, Victoria Federica (24), lo fue tres años antes- donde lució algunas de las joyas de sus abuelas. Siempre las tiene presentes.

Tana Rivera junto a su madre, Eugenia Martínez de Irujo, su pareja, Manuel, y Narcís Rebollo. Gtres

Amante del jamón y el gazpacho, Tana estudió en el Colegio Británico de Pozuelo de Alarcón por el que sus padres pagaban algo más de 10.000 euros anuales y los dos últimos años antes de entrar en la universidad se cambió a Fomento Fundación, un centro privado y mixto vinculado al Opus Dei un poco más barato, 6.000 euros por año. Fue una estudiante prácticamente modélica que ansiaba empezar los estudios superiores porque ello implicaba la llegada de la mayoría de edad. Pero su fiesta con motivo de la puesta de largo tuvo que retrasarse ya que suspendió la selectividad. Finalmente, consiguió el grado superior de Administración y Finanzas en la Universidad San Pablo CEU (Madrid).

La nepo baby con pedigrí encontró en Narcís Rebollo, segundo marido de su madre, la oportunidad para empezar a trabajar con clientes importantes. Lo hizo con Global Talent Services, vinculada a Universal Music, de la que desde el pasado octubre es Director General y Presidente. Posteriormente fichó por Somos Experiences, una empresa organizadora de eventos de Ramiro Jofre que se encargó de montar los fiestones por el 80º de Alberto Alcocer y el 40º cumpleaños de Tamara Falcó y que luego se encargaría de su boda en el Palacio El Rincón en San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

En la primavera de 2023 decidió instalarse en Sevilla porque empezaba su gran aventura con Grupo Pacífico, otra empresa líder en la planificación de eventos nacionales e internacionales ya que se encargaron de parte del montaje de los Latin Grammy. Este gran cambio en su vida le ha beneficiado enormemente porque en Sevilla vive su novio de hace dos años, el empresario Manuel Vega. Un joven atractivo una década mayor y cuya madre, Pilar Vargas, fue la primera mujer en obtener el título de entrenadora de fútbol en España.

Tana Rivera en una imagen de archivo. Gtres

La pareja cada vez está más compenetrada y, aunque todo vaya viento en popa tras encauzar unos problemillas, Tana aseguró recientemente en el 50º aniversario de Pedro del Hierro que, de momento, no hay boda porque "soy joven y estamos muy bien así como estamos y de momento vamos a seguir así. Si pasa algo os enteraréis, sí os enteráis de todo".

A pesar de su corta edad, Cayetana ha tenido un ramillete de parejas, como el jugador de pádel Curro Soriano, el jugador de hockey hierba Quique González, el futbolista Javier López y el jugador de rugby Mateo Cáceres.

Tana está en un momento de equilibrio profesional y personal. Cuando sus padres se separaron en 2002 tras casi cuatro años de un matrimonio televisado en directo por TVE desde la Catedral de Sevilla, la niña se acopló perfectamente a vivir entre los dos domicilios. Aquellos felices años transcurrieron entre La Pizana en Gerena (Sevilla), una finca de 600 hectáreas donde la hija pequeña de la duquesa de Alba aprendió a montar a caballo, y Madrid. Su padre se compró hace tres años una casa llamada La Calma en Villamanrique de la condesa (Sevilla) donde falleció en 2005 doña Esperanza de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, tía de Juan Carlos I (86).

Fran Rivera y Tana en una imagen de archivo de 2017. Gtres

Pero cuando en 2012 el extorero se mudó a Sevilla empezaron los problemas por la custodia, lo que le costó la buena relación con la duquesa de Alba. Finalmente, un juez dio la razón a Eugenia, con quien se quedó a vivir en el Palacio de Liria. En televisión, Rivera confesó que "como se comportó Eugenia después no estuvo bien. Se me despellejó como padre". Un sinsentido porque su hija siempre le ha adorado hasta el extremo de que sigue echando de menos cuando se quedaba dormida sobre su pecho.

El matrimonio entre la noble y el plebeyo fue anulado por la Rota en marzo de 2014. Aquel agrio momento llegaba un año después de que Fran oficializara su relación con la abogada Lourdes Montes (40), a quien conoció a través de unos amigos comunes en la Feria de Abril. "Fue un flechazo total", asegura en multitud de ocasiones el exdiestro. Desde el principio, la relación entre Tana y la segunda esposa de su padre ha sido exquisita. En septiembre de 2013 se casaron por lo civil y en julio de 2014 por fin pudieron casarse eclesiásticamente en la capilla de la Esperanza de Triana. La pareja está pasando por un buen momento ya que recientemente anunciaron su tercer embarazo. Sus dos hijos son Carmen (9) y Curro (5), a quienes Tana trata como verdaderos príncipes.