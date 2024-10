La discreta vida privada de los cuatro músicos de La Oreja de Van Gogh: hijo de un político, paternidad y grandes éxitos

Mucho antes de la llegada de Leire Martínez (45 años) e incluso antes que se sumara al grupo Amaia Montero (48), Pablo Benegas (48), Álvaro Fuentes (49), Xabi San Martín (47) y Haritz Garde (48) ya eran una banda. Versionaban canciones de otros artistas y buscaban una vocalista cuando se encontraron con la cantante de Irún. Tras su incorporación nació La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero formó parte del grupo durante ocho años, hasta 2007, cuando anunció su retirada para lanzar su carrera en solitario. Ahora, la historia vuelve a repetirse. Este pasado lunes, 14 de octubre, se conoció que La Oreja de Van Gogh se quedaba de nuevo sin vocalista.

Tras 17 años, Leire Martínez, que llegó al grupo en sustitución de Amaia, se marcha. Sobre la siguiente vocalista no hay mayor información. En 48 horas se ha hablado del posible regreso de Montero, pero lo cierto es que no ha trascendido confirmación alguna. La única certeza es la permanencia de Pablo, Álvaro, Xabi y Haritz, quienes dieron inicio a la banda y cuyos nombres vuelven a la actualidad. Son, respectivamente, el guitarrista, bajista, tecladista y baterista de La Oreja de Van Gogh; pero ¿cómo son fuera del escenario?

Pablo Benegas

Es el guitarrista del grupo. Fue el primero en conocer a Amaia Montero, quien hoy es su amiga. "Treinta años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar 'Nothing compares to you'. Y efectivamente, treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú. Menuda dosis de amor te estás llevando querida amiga, qué maravilla. Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando", expresó el músico el pasado julio, después de que la cantante volviera a subirse a un escenario, de la mano de Karol G (33).

Más allá de la música, Pablo Benegas es padre. Tiene cuatro hijos, a quienes dedica su autobiografía, publicada este mismo año. Fue el pasado mayo cuando el guitarrista de La Oreja de Van Gogh sumó un logro más en su hoja de vida, con un proyecto que nada tiene que ver con la música. Publicó Memoria, un libro en el que relata cómo fue su infancia siendo el hijo de un político.

El padre de Pablo era José María Benegas Haddad, también conocido como Txiki y miembro del Partido Socialista de Euskadi. En su texto, el integrante La Oreja de Van Gogh cuenta cómo fue crecer "viendo el nombre de su padre en la diana de ETA". Cabe puntualizar que Memoria también recupera los orígenes del grupo musical.

Álvaro Fuentes

Bajista de La Oreja de Van Gogh, consciente de la gran repercusión del grupo, pero visto a sí mismo como un anónimo. "Yo es que no soy muy conocido", comentó en alguna entrevista Álvaro Fuentes.

Como sus compañeros, lleva su vida privada en la más estricta intimidad. Sin embargo, bien se conoce que a su faceta de músico se suma su rol de padre. En alguna entrevista él mismo ha hablado de sus hijos, aunque siempre con discreción.

Xabi San Martín

Es el tecladista y compositor de algunos de los grandes éxitos del grupo, como Rosas. Pero Xabi, además, ha escrito canciones por otros conocidos artistas. Uno de ellos, Ni una sola palabra, de Paulina Rubio (53).

Xabi San Martín, así, ha sabido compaginar su rol en La Oreja de Van Gogh con otras colaboraciones artísticas, además de la paternidad. Al igual que sus compañeros, a lo largo de estos años ha sido padre. El tecladista tiene dos hijos, un niño y una niña.

Haritz Garde

El grupo lo completa Haritz Garde. En La Oreja de Van Gogh ejerce de baterista, pero al igual que sus compañeros lo compagina con la paternidad. Se casó en 2005, en San Sebastián, reuniendo a familiares y amigos, peto también a sus compañeros de grupo.

Estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universad del País Vasco cuando conoció al resto de la banda y además de la música, es aficionado al fútbol.