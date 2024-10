Leire Martínez habla por primera vez sobre su adiós a La Oreja de Van Gogh: "No he firmado el comunicado"

La Oreja de Van Gogh sorprendió este lunes a todos sus seguidores con el anuncio de que su vocalista, Leire Martínez, abandonaba el grupo musical "tras 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos". En un comunicado, aseguran que las trayectorias profesionales de la cantante y la banda pop "seguirán caminos separados".

Las discrepancias entre Leire Martínez y el resto de miembros del grupo parece ser la razón principal de la salida de la vocalista. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", señala el comunicado compartido en las redes de la banda.

El grupo, que cuenta con casi 30 años de carrera, aseguró que, con esta decisión, "termina una etapa fascinante que todos la llevaremos en el corazón", ya que "nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", concluye el mensaje.

Las primeras palabras de Leire

El comunicado fue publicado en las redes sociales de La Oreja de Van Gogh. Sin embargo, Leire no se pronunció al respecto y se desconocía si había pactado con el grupo dar el anuncio. Este lunes, fue la periodista Mar Montoro, amiga de la cantante, quien compartió la primera reacción de la vocalista.

"Hasta donde puedo leer, hasta donde me permite, voy a compartir con vosotros ese mensaje que me ha dejado mi amiga", anunció Montoro en el programa Juntos de Telemadrid. El mensaje de Leire rezaba lo siguiente: "El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir", ha leído la periodista,

Tal y como insinuó la amiga de la vocalista, Leire parece no haber tomado la decisión de romper con el grupo: "Si lo tuviera digerido, su reacción no habría sido esta, le ha pillado totalmente por sorpresa".

No obstante, hasta que la cantante se pronuncie en primera persona sobre la ruptura con La Oreja de Van Gogh, son muchos los seguidores de la banda que se han apresurado a especular con que la vuelta de Amaia Montero esté detrás de esta decisión.

Unos rumores que comenzaron cuando, el pasado mes de julio, Amaia Montero reapareció en los escenarios en un concierto de Karol G celebrado en el estadio Santiago Bernabéu. Ambas interpretaron juntas el éxito Rosas, un gesto que despertó ya los rumores sobre su vuelta a la música y, en particular, a La Oreja de Van Gogh.

Sin embargo, Amaia Montero quiso zanjar los rumores y, aunque anunció que su intención es volver a la música, negó que fuera de la mano del grupo musical. "De momento, no con La Oreja de Van Gogh, pero sí en solitario", aclaró.

Según informaron fuentes cercanas a la artista a EL ESPAÑOL, la cantante "está mucho mejor, pero aún queda camino y no tiene nada programado ni pensado". Sobre su posible vuelta a La Oreja de Van Gogh, aseguraron que "aquella historia acabó. Ella no volvería a eso".

La ruptura de Leire con el grupo se produce un mes después de que la cantante estallara ante los rumores de la posible vuelta de Amaia Montero. "No me gustan las faltas de respeto. Y a mí, que se diga que vuelve Amaia Montero no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no", reconoció dolida el pasado 17 de septiembre en una entrevista con Televisión Navarra.

Por el momento, el futuro musical del grupo sigue siendo incierto. Además, Amaia Montero no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el asunto.