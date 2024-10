Juanjo Bona, pregonero de las Fiestas del Pilar 2024: "Haremos honor a todos los aragoneses"

"Pulida magallonera, anda y dile al Santocristo...", dice la canción que, sin duda, al escucharla recuerda al cantante zaragozano, Juanjo Bona. Nacido en Magallón (Zaragoza), en el año 2003, este artista es conocido por ser el ganador de la primera edición de Jotalent y por ser uno de los finalistas de la duodécima edición de Operación Triunfo.

Pero sus comienzos con el solfeo y las jotas comenzaron varios años antes de su salto a la gran pantalla. Durante su infancia y adolescencia participó en múltiples concursos de música en Aragón, llevándose casi siempre el oro a casa.

​Y, con sus cánticos tradicionales, llegó a la academia de Operación Triunfo. En su maleta, no dejó atrás Aragón, llevando con el 17 cachirulos para todos sus compañeros. Precisamente, ese amor por su tierra, le ha llevado a cumplir un sueño: ser uno de los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2024.

P- Para un zaragozano, el día del Pregón es un día muy especial y familiar, ¿cómo fue el momento en el que te enteraste de que ibas a ser pregonero?

R- No me lo creía. Cuándouando nos dijeron de ir al ayuntamiento, estaba seguro de que era para decirnos que este año no podía ser, porque ya había oído rumores de que ya tenían otros pregoneros. Tampoco éramos muy conscientes de lo que realmente habíamos movilizado y propagado el aragonesismo. Así que, fue flipante cuando nos dieron la noticia.

P- ¿Qué supone para ti representar a Zaragoza?

R- Lo considero una recompensa. Siempre he llevado por bandera mis costumbres, he defendido la Jota, que es mi inspiración y mi vida. También es una motivación para seguir trabajando y difundiendo todo lo que es Aragón y su tradición.

P- Como pregonero, ¿podrías describir las Fiestas en tres palabras?

R- Mmmm... quizás diría "anfitrionas", "imortales" y "muy vivas".

P- Naciste y viviste la mayor parte de tu vida en Magallón, ¿cómo fue volver a tu pueblo después de Operación Triunfo y siendo pregonero del Pilar?

R- Volver a mi pueblo, la verdad que fue un golpe de realidad. Yo esperaba que fuese mi refugio y a veces está siendo complicado porque, al final, tanto que he proclamado Magallón por ahí viene muchísima gente a verlo (risas).

Estoy feliz por un lado, porque ahora está puesto en el mapa al 100%, pero a veces supone no poder considerarlo un refugio donde desconectar. Con el tiempo yo creo que esto cambiará y volverá a ser mi escondite.

P- Quedan poco más de 24 horas para el momento de hablarle a una plaza del Pilar llena de zaragozanos, ¿algún detalle o guiño que puedas adelantar del discurso?

R- Es un discurso muy conversacional, queremos entretener a la gente y que sea un momento de diversión. La gente está ahí para pasarlo bien y, sobre todo, queremos animarles, celebrar y que se vengan todavía más arriba.

Iremos pasándonos la palabra el uno al otro, como una conversación de dos amigos y haciendo honor a quién somos. También a lo que nos ha hecho estar ahí y, recordando, que somos uno más de los que están abajo, aunque ahora les representemos. No hace ni un año que éramos unos jóvenes que luchaban por un sueño y este sábado... hablaremos en honor a los valores que tenemos todos los aragoneses.

P- Naiara adelantó qué cantaríais una nueva canción, ¿es una jota?

R- Evidentemente, vamos a hacer honor a la jota. Además,demás alusiva a estas fiestas, a la Virgen y a todo lo que es el significado de las fiestas con una rondadera que pondrá final a esto.

A mí me cuesta un poco hablar, estoy nervioso por el momento, pero estoy deseando que nos escuchen cantar la canción.

P- Entonces, ¿no habrá Magallonera?

R- Me da mucha pena, pero no se va a poder hacer. Aunque la rondadera que cantaremos es diferente, pero con un estilo típico y con una letra dedicada a la Virgen.

P- Dices que no te gusta mucho hablar y que estás nervioso, cuándo estés en lo alto del Ayuntamiento, ¿cómo crees que te sentirás?

R- Yo creo que ni Naiara ni yo somos conscientes. Hemos estado en muchos conciertos últimamente delante de mucha gente y, es cierto, que yo ya he cantado en la plaza del Pilar, pero no creo que la sensación vaya a ser ni parecida.

Ya desde el ayuntamiento nos dicen que nada se parece a la emoción de estar en el balcón con la plaza llena el día del pregón. No quiero pensarlo mucho, porque me ataco (risas).

P- Este año volverás a cantar en la plaza del Pilar el viernes 11 de octubre, ¿qué tienes preparado? ¿Sorprenderás con el nuevo 'single'?

R- Solamente puedo decirte que voy a cantar 'Mis tías' y que ahí viene una sorpresa muy especial. Esta canción está relacionada con todo este homenaje que he mencionado sobre el discurso del Pregón, sobre honrar las raíces, la tradición y la jota.

Creo que está canción es la definición perfecta de eso, de las Fiestas, y me he preparado una sorpresa todavía más representativa. El resto de canciones, las dejo para el directo.

P- ¿Qué nos puedes contar de la nueva canción con Martín, "El Destello"?

R- Ha sido una experiencia súper guay, el proceso de grabar todo y de hacerlo en conjunto ha sido súper bonito. Estamos muy contentos con el resultado y con ganas de que la gente lo escuche y de que vean el videoclip, porque es precioso.

P- ¿Cómo vas a celebrar las fiestas?

R- Voy a salir, aunque ya no puedo salir como antes, por desgracia. Pero también cuidándome la voz porque claro, el día 11 de octubre tengo que cantar en la plaza del Pilar, entonces no voy a poder desfasarme mucho.

Me encantaría pasarme por los actos más importantes que hay en las fiestas como la ofrenda, la regla de frutos, por el Pilar, Espacio Zity, a tomar unas tapas por el centro y juntarme con mis amigos. Hace mucho que no los veo y tengo ganas de verlos.

P- ¿Cuáles son tus planes favoritos durante las fiestas?

R- Para mí el mejor día siempre es el del Pilar, el 12 de octubre. S iempre estoy por Zaragoza porque, ya desde hace unos años, canto a los pies de la Virgen, a raíz Jotalent. Es un momentazo. También me encanta el vermú de después, soy más de día que de noche y, en el Tubo siempre hay ambientazo.

P- Entonces, ¿te veremos por el Tubo? R- Espero que sí, me apetece mucho (risas).

P- ¿Tienes alguna anécdota de Pilares?

La primera vez que yo salí de fiesta fue cuando yo gané mi primer certamen oficial de Jota. Era menor y todo, pero salí a zona de menores de P arking Norte porque actuaba Bad Bunny con mi prima, que siempre ha sido mucho más adelantada que yo.

En un principio no iba a ir, porque a mis padres no les hacía gracia, pero como gané me dejaron salir por primera vez. Tengo un recuerdo increíble de esa noche.

P- Y, por último, la pregunta más importante, ¿cómo te colocas el cachirulo, hacia delante, hacia detrás o eres como Naiara y optas por el "modo liga"?