Naiara, pregonera de las Fiestas del Pilar 2024: "Es un sueño hecho realidad"

Naiara Moreno, más conocida como Naiara a secas, es cantante, compositora y ganadora de la duodécima edición de Operación Triunfo. Aunque también muchas cosas más, como mañica de pura cepa, 'chonija', hermana mayor de siete hermanos y, ahora también, pregonera del Pilar 2024.

Nació en Zaragoza, un 29 de abril de 1997, y comenzó a dar sus primeras notas profesionales en la Orquesta de Nueva Alaska. Pero su vida musical cambió un 6 de julio de 2022, cuando decidió presentarse al casting de OT.

Siete meses después, tras la eufórica noche del 20 de febrero. La zaragozana 'sobrevivió' a lo Mónica Naranjo en la final del 'show' de Prime Video, proclamándose como ganadora del programa. Fue entonces cuando su vida dio un giro de 180 grados.

Este salto en su carrera profesional, y llevar a su patria por bandera en el concurso, le ha llevado a cumplir uno de sus sueños: ser una de las representantes de las Fiestas de su ciudad. Ya lo dejó claro durante el programa junto a su compañero, también aragonés y pregonero, Juanjo Bona.

P- Lo pedisteis con carteles en la Academia y, meses después, se os presentó como pregoneros en Zaragoza. Ahora que ya quedan pocas horas para el Pregón, ¿te podías imaginar en lo alto de la plaza del Pilar?

R- Es un sueño hecho realidad. El año pasado estaba con mis amigos debajo del balcón del Ayuntamiento, como todos los Pilares. Era un día muy especial porque coincidía que yo volvía de Barcelona, de los castings de Operación Triunfo, sabiendo que entraba en el programa.

Mis amigos no paraban de decirme "jo, ¿te imaginas que el año que viene estas ahí arriba?". Yo me reía y les contestaba "sí, venga, hombre… imposible". Y, al final, se ha hecho realidad.

P- Cuándo la noticia se hizo pública, ¿cómo sentiste el apoyo de los zaragozanos? ¿Hubo orgullo mañico?

R- Yo pienso que sí. Me he sentido muy arropada siempre por Zaragoza. Al final, con Juanjo hemos llevado muy por lo alto nuestra tierra. En la academia hablábamos mucho de la ciudad, de nuestros pueblos, las fiestas y el cachirulo. Creo que la gente estará muy orgullosa de nosotros.

P- Y, para ti, ¿qué supone ser pregonera?

R- Pienso que también es como una recompensa a todos los años que llevo luchando y peleando por tener un hueco en este mundo de artistas. Llevo trabajando toda mi vida y, que sucedan estas cosas, me hace pensar "tía, te lo has currado".

P- Después de tanto trabajo para llegar a este punto, ¿cómo lo vas a celebrar?

R- Saldré con mi gente a algún lado a celebrarlo. Estamos mirando a ver qué sitio porque ahora mi vida es diferente. No puedo hacer según que cosas o planes, hay que lidiar con ello y buscar la forma de pasarlo igual de bien con los de siempre.

P- Sobre el momento del Pregón, ¿puedes adelantarnos algún detalle del discurso?

R- Tanto Juanjo como yo queremos que sea todo un poco así sorpresa. Lo que puedo decir es que, por ambas partes, todo lo que hemos escrito ha sido de verdad. Nuestros sentimientos hacia lo que son las fiestas, el pregón y Zaragoza en general. Va a ser todo muy real.

P- ¿Habrá alguna sorpresa?

R- Cantaremos algo, los dos juntos, y será una novedad.

P- Ser pregonera es como ser representante de las fiestas, ¿cómo las describirías para la gente de fuera?

R- Les diría que son unas fiestas únicas y muy cercanas. En esta semana Zaragoza transmite una energía diferente, estamos todos más blanditos y unidos. Ves a la gente paseando por Independencia, yendo a los chiringuitos, a la carpa del Ternasco y todo es muy familiar.

Si les pudiera mandar un mensaje sería que las Fiestas del Pilar son muy diferentes al resto de otras ciudades.

Recuerdos

P- ¿Cuál es tu mayor y mejor recuerdo de las Fiestas?

R- No sé exactamente qué año fue, pero fueron unas fiestas en las que hicimos pleno de salir todos los días con mis amigos. Todas las mañanas íbamos a las vacas, después a almorzar y a dormir. Al despertar era el mismo plan otra vez, acabamos muertos esa semana. Tengo un recuerdo muy guay (risas).

P- Durante los festejos, ¿Sigues alguna tradición?

R- No soy muy de tradiciones, nunca me he vestido. Muy mal por mi parte, pero mis planes favoritos son ir a las ferias con mis hermanas o bajar por la plaza del Pilar a dar un paseo.

Siempre ceno o como con mi abuela, que se llama Pilar, esa sería mi tradición.

P- ¿Qué es lo que más te gusta de estos días?

R- El día del pregón, sin duda. Siempre he sido peñista y para mí es un día muy especial. Todos los años bajábamos juntos desde Torrero, mi barrio, hasta la plaza del Pilar. Aunque también me gusta mucho ir con mis hermanos pequeños a las ferias, a por peluches y comer patata.

P- Aunque son las fiestas de tu ciudad, ¿hay algo que le falte a la semana?

R- No siento ninguna carencia, por mi parte son perfectas. Para mí están geniales, son súper completas y tenemos de todo. Quizás que estuvieran las ferias más cerca (risas).

P- La gran pregunta, ¿el cachirulo hacia delante o hacia atrás?

R- Soy peculiar hasta para eso. A mí me gusta ponerme el cachirulo atado a la pierna, a modo liguero. Así lo suelo llevar yo siempre.