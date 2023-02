‘Cristo y Rey’ recreó “la noche de amor” entre Bárbara Rey y Chelo García-Cortés

La serie Cristo y Rey de ATRESplayer Premium estrenaba este domingo su último episodio, titulado ‘La única fiera que no pude domar’, y que narraba el divorcio de Ángel Cristo y Bárbara Rey. Y en él se ha recogido uno de los episodios privados más conocidos de la vida de Bárbara Rey, y es el de la noche que mantuvo relaciones sexuales con su íntima amiga Chelo García-Cortés.

La acción sitúa a Bárbara viviendo con Chelo, durante su divorcio. Una noche, Bárbara regresa a casa y le cuenta a Chelo que ha conseguido hablar con Guillermo Blasco, amigo de Ángel Cristo, y que testificará a su favor durante el juicio. Entonces la periodista, con los ojos llorosos, le explica que acaba de romper con su última pareja, Paula. Rey quiere saber por qué y si está bien, y le da ánimos, diciendo que estará mucho mejor porque tendrá “150 Paulas, en fila, tirándose de los pelos… Con esos ojos, esa boca...” Y se dan un beso. “Chelo...” exclama Bárbara. “Ya lo sé...” dice su amiga. “Solo una noche...”, le pide. Y vuelven a besarse.

Que Bárbara y Chelo tuvieron relaciones íntimas es algo que se destapó en el año 2011, durante una entrevista que la actriz y presentadora ofreció en Sálvame Deluxe. Tras una pregunta del polígrafo, Bárbara Rey ofreció una explicación que se ha convertido ya en parte de la cultura pop de este país: “Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido mucho más feliz, hemos tenido una noche de amor”, explicó la artista circense.

En ese mismo programa, la de Totana dio explicaciones sobre cómo sucedió el encuentro, y que no es del todo como hemos visto en la serie. “Fue una cosa que surgió, porque no pensamos en ningún momento que ocurriría eso. Ella se quedaba en mi casa, yo vine de trabajar y surgió”, relató hace ya 12 años. “Me dio un masaje en los pies, nos miramos, nos tocamos, nos acariciamos y surgió”, siguió explicando, y añadía: “Después de hacerlo nos quedamos extrañas. Hablamos de todo y me di cuenta de que no era mi camino”. Según Bárbara, entre ellas había “un amor fraternal que no podía llegar a otra cosa”.

Cristo y Rey terminó su historia justo después del divorcio entre Bárbara y Ángel Cristo, cuyo fallecimiento en 2010 también retrataron como punto final. Los ocho capítulos de esta producción ya están disponibles en ATRESplayer Premium.

