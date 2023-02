Fani Carbajo (‘La isla de las tentaciones’) debuta como cantante en ‘Fiesta’ en “riguroso playback”

Este fin de semana, Fiesta ha recibido a una persona famosa dentro del universo de Mediaset y que ahora se ha lanzado como cantante. Y es que Fani Carbajo, conocida por su paso por La isla de las tentaciones, Supervivientes y La casa fuerte ha lanzado su primer single, Te tengo ganas, y que canta junto a Katty MK. La canción, tal como apuntó un rótulo, no se interpretó en directo, sino en riguroso playback.

A sus 38 años, Fani continúa así estirando la fama que le dio su paso por la primera edición de La isla de las tentaciones, donde entró con su entonces pareja, Christofer, con el que ha tenido numerosas idas y venidas. Con la letra de su canción, incluso, hay quien cree que está jugando con su currículo amoroso, y que podría estar mandando mensajes a Rubén, el soltero por el que se replanteó su relación en el famoso reality de parejas que entonces presentaba Mónica Naranjo.

“Aunque yo tenga mi hombre, tu nombre susurro cuando estoy con él”, “la cobardía me frena y me insiste en que no vuelva a caer”, “te quiero en mi piel”, son algunas de las frases que reza la letra del single de la madrileña. Hay que destacar que Fani y Cristopher volvieron a romper su relación a finales del pasado 2022, tan solo cuatro meses después de haberse casado. El pasado enero, sin embargo, anunciaron que se daban una nueva oportunidad.

Días antes del lanzamiento del tema, Fani explicó a Europa Press que ella no es “cantante, pero me lanzo como solista como muchas otras personas. No se me da mal”. Y que “tengo lo que le ponen a todo el mundo, el autotune. Se lo ponen a Quevedo y a Omar Montes. Las cosas como son”.

Según cuenta, desde hace tiempo le había dicho a Christofer que quería lanzar una canción, pero el que era su pareja le decía que no. “De alguna manera, me apagaba”, reconocía en otra entrevista a para ABC. Entonces “el destino hizo que conociera a dos productores y al día siguiente ya estábamos grabando en el estudio. Voy a grabar un álbum y en menos de un mes saldrá otro tema que he grabado en solitario. También voy a sacar un single con Lorna, la cantante de ‘Papi Chulo’. Estoy grabando con artistas fuertes”, avanza de su nueva faceta mediática.

