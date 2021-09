La historia se repite: Fani es de nuevo infiel a Christofer con Julián en ‘La última tentación’

El programa La última tentación iba a ser una prueba de fuego para Fani Carbajo y Chistofer Guzmán. La pareja estuvo en la primera edición de La isla de las tentaciones y ella fue desleal con Rubén, algo que dolió mucho a Christopher, que huyó de la playa gritando el ya viral ‘Estefaníaaaaa’.

Ahora la historia se repite, y en la entrega emitida este miércoles vimos cómo Fani se acercaba en Villa Playa a Julián Requena, del que había dicho la semana anterior, de broma, que solo le faltaba liarse con él.

Al inicio del episodio Christofer vio esas imágenes y consideró que Estefanía le estaba faltando el respeto, e incluso dijo que no quería ver todos los momentos que Sandra Barneda tenía preparados para él. Incluso dijo que no quería saber nada más de su novia, con la que también concursó en La Casa Fuerte.

Más tarde vimos una fiesta ibicenca para festejar que Fani cumplía 37 años, y en plena celebración, besó a Julián, después de que Lester abrazase a ambos. Poco después ella se marchó, y Julián se derrumbó pensando en lo mal que lo iba a pasar Christofer, a pesar de que Fani le gusta.

💣 Fani y Julián se besan en la piscina 💣 ¿Te lo esperabas?



🔄 Estaba claro

❤️ Me quedo:_



🔵 #LaÚltimaTentación3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/jtmNKqMgHa — La Última Tentación (@islatentaciones) September 29, 2021

Fani decía que no sabía qué le había pasado, pues no sentía nada por Julián, a diferencia de lo que le sucedió con Rubén tiempo atrás, por el que sí notó algo especial. “Me da pena Christofer, pero te voy a decir una cosa, si te ha pasado esto es porque en el fondo con él te falta algo”, le dijo Marta Peñate, que le invitaba a poner un punto y final a su relación para siempre.

Fani se arrepiete de lo que acaba de pasar y Marta le aconseja: "Si lo quieres, déjale volar"



🔵 #LaÚltimaTentación3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/1wVxl8Ehay — La Última Tentación (@islatentaciones) September 29, 2021

Para hablar de lo sucedido, Fani ha pedido una hoguera con Christofer, quien se rompió al escuchar la petición por parte de Sandra Barneda. El joven atinó a decir que Fani era el amor de su vida y que le daba paz. El encuentro tendrá lugar la semana que viene, y parece que Guzmán accederá a hablar con su chica.

Sigue los temas que te interesan