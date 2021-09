El aplaudido dardo de Sandra Barneda a Gonzalo Montoya en ‘La última tentación’: “No aprendes”

En el programa de este miércoles de La última tentación se dio la bienvenida a tres nuevos participantes, que conocen de sobra el formato: Manuel González, Stefany Martínez y Gonzalo Montoya. Y fue la presencia de este último concursante la que más comentarios generó, pues tiene muchas cuentas pendientes en la isla.

“Vengo porque tengo que redimirme. La otra vez salí de aquí llorando por las esquinas y pensé en venir a divertir a la gente. Unos van a llorar, a otros le van a poner los cuernos...”, advertía desde el primer momento.

Fani Carbajo es su gran enemiga, y nada más verla le dijo “¡Qué mala cara tienes, Fani!”. Ella, muy cortante le respondía que ni se dirigiese a ella. También chocó con Mayka Rivera, con quien tuvo un breve romance que provocó que ella rompiese con Tony Spina, su novio en aquel momento. La forma de Gonzalo de narrar aquel episodio estuvo llena de desdén. “Fue un daño colateral de una noche de nocturnidad y alevosía”, explicaba.

Entonces saltó Marta Peñate, que criticó su forma de hablar de una compañera. “Sí, me lie con ella porque es una preciosidad. Y por eso nunca me liaré contigo”, le respondía el que fuese concursante de Gran Hermano. Marta entonces le dio donde más duele: “¡Qué machista eres! Te lo voy a decir: me das asco y por eso te dejó Susana”.

Sandra Barneda, la presentadora, tomó entonces la palabra. Y de forma muy escueta se dirigió al recién llegado para afear su comportamiento. “Hay que ver, Gonzalo. Mira que ha pasado tiempo... y no aprendes”. “Me siento mal conmigo mismo porque tengo bromas bastante burdas, pero que cuando me van conociendo, la gente sabe que soy un payaso”, se justificaba él.

Ese breve comentario generó un fuerte aplauso en las redes sociales, y recordaba al final de la primera edición de La isla de las tentaciones, cuando Susana Molina dejó a Gonzalo al verle en las hogueras y comprobar que no estaba enamorada. Además, los tuiteros dieron riendo a su creatividad para demostrar que Gonzalo es uno de los participantes que más rechazo provoca y cuyo discurso menos interesa.

