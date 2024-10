Belén Esteban veta en el nuevo ‘Sálvame’ a un colaborador tras una discusión: “Como este señor entre cojo y me piro”

La tarde de este miércoles ha estado de lo más movida en Ni que fuéramos Shhh. Javier de Hoyos no dudó en interrumpir, a gritos, a Pipi Estrada porque, según él, estaba mintiendo en una información que había dado. Marta Riesco tuvo un fuerte desencuentro con Kiko Matamoros a raíz de analizar el ‘minuto de plomo’ del día anterior (el fragmento menos visto del programa), y luego le tocó pasar un mal trago a Belén Esteban.

Rondaban las siete de la tarde cuando Belén se encontraba en la zona de la cocina del nuevo Sálvame, que se emite en TEN. Estaba buscando una taza que poder utilizar, y David Valldeperas, el director, pedía mientras a María Patiño que diese paso a Javier Ceriani.

Javier conectaba desde Los Ángeles, y es viejo conocido del formato. Participó en Sálvese quien pueda, e hizo llorar a Lydia Lozano. Además, ya ha entrado en otras ocasiones en Ni que fuéramos Shhh, donde chocó, de nuevo, con la periodista canaria. En el inicio de su conversación, el invitado fue muy hiriente con Belén: “Estoy esperando desde Hollywood a que esta señora que encuentre la taza. De verdad, métetela en la boca”.

Belén le preguntó qué había dicho, y él insistó: “Que te la metas en la boca, que te tomes lo que quieras tomar”. “Claro que me lo meto en la boca. Cuidado con los comentarios, que yo no te he faltado el respeto en la vida”, se defendía Belén, muy enfadada. “Eres muy simpática y muy falsa”, le deslizaba Javier, haciéndola estallar. “Conmigo no te equivoques, nunca te he faltado el respeto, así que te pido lo mismo para mí”, le reprochaba.

Tras hablar María Patiño con Javier Ceriani sobre el escándalo de Diddy Combs, la presentadora comentó el “cochazo” del colaborador. “Es un Jeep de última generación, para pasear a Belén cuando venga aquí, aunque no se si entra”, volvía a atacar el creador de contenido. “Eres muy ofensivo”, le recriminaba María. Y Belén añadía: “Lo que pasa es que yo cuando voy a Los Ángeles tengo a alguien que me pasee. Maleducado. Pero la culpa la tiene la dirección, que te permite hablar como hablas”.

Tras finalizar la conexión, Belén Esteban volvía a señalar a la dirección como la culpable de que se le faltase al respeto, algo en lo que sus compañeros la apoyaron. Ante eso, el director, David Valldeperas le aclaraba: “Yo no le digo lo que tiene que decir. No está leyendo un guión”.

Esteban salió del plató, y regresó poco después. “Lo que me jode es que se permitan estas cosas, sinceramente lo digo”, sentenciaba. “Ahora, mañana, que le vuelvan a llamar para que entre”, decía muy enfadada, aprovechando para llamar sinvergüenza al americano. “Como este señor entre, y no es una amenaza, cojo y me piro. No voy a permitir faltas de respeto”, insistía, dejando claro que vetaba el nombre de Ceriani cuando esté ella presente.

Antes de pasar a otros temas, David Valldeperas quiso dar su versión: “Le hemos pedido una conexión a este señor, es verdad que ha sido desafortunado, y ya está. Y volveremos a hablar con él, por si nos tiene que dar una información. De ahí a que permitamos que os insulten en directo hay un trecho”, zanjaba.