Así será la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en el peor momento de Bárbara Rey: invitados y la fecha clave

Bárbara Rey (74 años) está atravesando uno de los capítulos más difíciles de su vida. Si no estaba siendo un año fácil para ella por la guerra abierta con su hijo, Ángel Cristo Jr. (43), la filtración de las imágenes y los audios junto a Juan Carlos I (86) han empeorado su situación.

Está a punto de cumplirse un año desde que la relación entre madre e hijo se rompiese para siempre tras la participación de su primogénito en un programa de televisión. Parecía que las posturas iban acercándose poco a poco, pero hace unas semanas todo acabó por estallar, cuando fue él quien envió las fotos a un medio holandés.

Ángel Cristo Jr. ha pasado de ser un personaje discreto y alejado de la televisión a aparecer con normalidad en los platós de televisión y programas de Telecinco. Así lo ha hecho también su pareja, Ana Herminia. Ambos tienen este jueves, 17 de octubre, mucho que celebrar pese al mediático momento que está atravesando su familia: se van a dar el 'sí, quiero'.

"Una fiesta con flamenco y rock, arepas y jamón. Una boda sencilla, familiar y con menos de 130 invitados", así han definido el enlace los protagonistas de esta cita que tendrá lugar a partir de las siete de la tarde y que está previsto que termine a las cuatro de la madrugada.

A pesar de toda la tormenta mediática en la que se encuentran involucrados, no van a dejar que nada ni nadie empañe este día tan especial para ellos. Además, esta fecha no está elegida al azar y ha sido minuciosamente escogida por Ángel y Ana. Este jueves, Ángel Cristo hubiese cumplido 80 años. Un gesto más que confirma el lado de la historia en la que ha decidido situarse el protagonista del evento.

El futuro matrimonio se dará el 'sí, quiero' en el complejo La Vega de Henares, situado en la finca La Oruga, que cuenta con más de 500 hectáreas. De hecho, el lugar cuenta con una ermita que, según ellos mismos han afirmado, "es perfecta" para ellos.

Ana Herminia y Ángel Cristo en una imagen de archivo. Gtres

El secreto mejor guardado del enlace, tal y como marca la tradición, es el vestido que lucirá la novia. "Estoy muy nerviosa. Me he hecho ya algunas pruebas. Me han ajustado el vestido y está perfecto, muy feliz. El traje es como de princesa, pero de princesa más latina", señaló la protagonista ante las cámaras de Vamos a ver.

Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. La intención de la venezolana era lucir un modelo de Pronovias o de Victoria Colección, la firma de Vicky Martín Berrocal. Tal y como señalan desde Vanitatis, ninguna de las marcas le habría diseñado un vestido exclusivo para esta fecha tan señalada. Para el resto de invitados han definido un dress code: ellas de largo y ellos con traje.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la existencia de una exclusiva de por medio, el hecho de que prohíban los teléfonos móviles durante la celebración corrobora que quieren mantener todo en privado hasta el próximo miércoles.

En cuanto a los invitados, se espera que acudan algunos rostros populares y cercanos a la pareja. José Manuel Parada, Jenny Llada, Javier Ungría, Aurah o Lorena Morlote no se perderán esta cita en la que apoyarán a sus amigos. También viajarán hasta España desde Venezuela la familia de Ana Herminia y amigos de la pareja en Estados Unidos.