Ángel Cristo Jr., el niño de 12 años que fotografió a Juan Carlos besando a Bárbara Rey para que ésta lo chantajeara

El rey emérito Juan Carlos (86 años) se ha convertido en el protagonista absoluto de esta semana en España y fuera de nuestras fronteras. El lunes, 23 de septiembre, aterrizó con su jet privado en el aeropuerto de Vigo para pasar en tierras patrias nada menos que 15 días. Se trata de su estancia más larga hasta la fecha desde que se mudara a Abu Dabi hace más de cuatro años.

Un día después, el martes 24, se conoció la noticia de que sus memorias, escritas por él mismo durante sus amargos días de exilio en Emiratos Árabes Unidos, están a punto de ser publicadas bajo el nombre de Reconciliación. Verán la luz el próximo noviembre a través de una editorial francesa. Este miércoles, día 24 de septiembre, el padre de Felipe VI (56) ha vuelto al foco internacional, en este caso, por lo que era un secreto a voces: su relación sentimental con Bárbara Rey (74).

Ha sido la revista neerlandesa Privé la que ha publicado en exclusiva unas fotografías que llevan 30 años en un cajón. Unas imágenes en las que aparecen Juan Carlos I y Bárbara Rey disfrutando de una paella y besándose apasionadamente en la casa que la vedette tenía en el municipio madrileño de Aravaca.

[Salen a la luz las primeras fotos íntimas de Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose apasionadamente]

Revista 'Privé'.

Pero ¿para qué se realizaron esas instantáneas? ¿quién hizo y ha vendido las fotos a la citada publicación? Nada más y nada menos que Ángel Cristo Jr. (43), primogénito de la actriz con el famoso domador Ángel Cristo. El joven, por entonces sólo tenía 12 años. La propia revista habla de "venganza" de Cristo a su madre. En declaraciones para Privé, Ángel confiesa que su progenitora planeó todo porque se encontraba en una difícil situación económica y decidió usar su romance furtivo con el rey de España para salvarse.

"Las fotos que Ángel tomó a su madre y al Rey sirvieron como chantaje para pedir 30 millones de pesetas. Era un juego de poder y pasión. Y para Bárbara Rey era una cuestión de supervivencia", se puede leer en la revista. De manera detallada, Ángel Cristo Jr. cuenta a la revista cómo se gestó todo.

["Mi madre me ponía Orfidal en el biberón", "Nunca se ocupó de sus hijos": las confesiones de Ángel Cristo Jr]

Ángel Cristo Jr, en 'De Viernes'.

"Mi madre se dejó influenciar por mi madrina, Hortensia. Fue ella la que la instó chantajear al Rey. Mi madrina sugirió que mi tío -el único hermano de Bárbara, recientemente fallecido- tomara las fotos-, pero mi madre no confiaba en él. Ella pensó que sólo buscaba dinero. A mí me encanta la fotografía y siempre le pedía a mis padres cámaras como regalos. Mi madre no quería que nadie las hiciera excepto yo, porque valían millones. Estuvimos días ensayando. Hubiera sido un desastre si alguien se hubiera equivocado", explicó Cristo en ¡De viernes!

El 22 de junio de 1994, Ángel Cristo Jr. inmortalizó las imágenes que este miércoles han visto la luz en Privé. El niño no fue al colegio ese día, se escondió detrás de una valla y apartó las ramas para tomar las fotos del porche. Su misión luego era inmortalizar a la pareja en la piscina y en actitud cariñosa en la habitación. En un momento de la trama, varios helicópteros empezaron a sobrevolar la casa de Bárbara Rey. "Eso nunca había sucedido antes. Quité las escaleras en las que estaba subido, las eché a los arbustos y seguí fotografiando", detalló el intrépido niño reconvertido en paparazzo.

Ángel Cristo Jr. en 'De viernes'.

"Esas fotos, por miedo, mi madre las revela sola, pero luego hubo más carretes, más copias y las terminé revelando yo en su totalidad. Por esas fotos, mi madre llega a un acuerdo de una cantidad de dinero para solventarle los problemas económicos que tenía inmediatos. Vuelve a Televisión Española. Nuestra vida empieza a cambiar, empieza a haber dinero en casa. Se le entrega a mi madre entre 25 y 30 millones de pesetas en billetes de diez mil en una bolsa de deporte de la que cogían mi hermana y mi madre", remata el hijo del domador en una de sus entrevistas en Telecinco.

Por estas y otras declaraciones, Ángel Cristo Jr. -como que en realidad hubo tres intentos de chantaje al Rey- ya ha sido demandado por su madre, Bárbara, y su hermana pequeña, Sofía Cristo (41).