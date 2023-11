El potente avance de la entrevista de Ángel Cristo: "Mi madre hizo chantaje al rey. Yo hice las fotos"

De viernes ya calienta motores de cara a su gran estreno este viernes 24 de noviembre a partir de las 22:00 horas en Telecinco. Presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, el espacio producido por Mandarinas Producciones el programa se estrenará con una entrevista exclusiva a Ángel Cristo Junior que dará mucho que hablar.

"La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre", dice el hermano de Sofía Cristo en un pequeño avance que ha mostrado la cadena de Mediaset España. "Mi casa era una pesadilla, un infierno: las peleas, los gritos, mucho miedo y sangre... El miedo es que no maten a tu madre".

Cristo, que tiene para todos, afirma que "en esa casa empezó a entrar y salir gente: drogas, alcohol, prostitutas...". Sin embargo, "desde los 13 años mi madre no tiene ni idea de lo que ocurre en casa porque estaba veinticuatro horas drogada". Pero, "¿de dónde sacaba el dinero?", le pregunta Santi Acosta. "Lo sacaba de la habitación de mi madre", afirma tajante.

"En el cuarto de mi madre siempre ha habido mucho dinero en efectivo. Venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España", cuenta. Y es que, según Cristo, "mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al rey de España". El encargado de las fotos es precisamente él. "Sí, yo voy a hacer las fotos. Todos los carretes que pude".

Este no es el único ataque del joven a Bárbara Rey. "Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Daba igual que tuviera colegio, que tuviera que estudiar, que tuviera exámenes... (...) He visto a mi madre gastarse mucho dinero en el casino: puede ser desde 100 euros 30.000 euros en una noche".

Con el objetivo de recuperar esa esencia de Salsa Rosa, pero sin caer en la agresividad del Deluxe, Santi Acosta busca hacer un programa de "corazón bonito" que "cuida a las personas". "Este viernes va a ser una muestra de cuál es nuestro estilo y nuestra forma de preguntar", defiende Beatriz Archidona, que hará doblete los viernes tras sustituir a Ana Rosa Quintana en TardeAR.

"Queremos volver a la crónica social, uno de los grandes géneros de la televisión", ha dicho Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset España en la presentación del programa a la que asistió BLUPER este martes. "Pretendemos convertirnos en el programa de corazón de referencia en la cadena. Hay mucha gente en casa que se siente huérfana y tiene ganas de que llegue un espacio de corazón como el nuestro", aportó Julia Puertas, la directora. "El corazón se tratará con mucho rigor y respeto".

"Lo que queremos es hacer un buen producto, que sea interesante con cosas que no se cuenten en otros medios y que tenga interés", aseguró el directivo del grupo de Fuencarral. "Será de los pocos programas en directo que hay los viernes por la noche dentro de un género clásico. Confiamos mucho en este programa, tanto por las personas que van a venir y las exclusivas, como por las personas que están presentando". Avance de la entrevista con Ángel Cristo García que ofrecerá '¡De Viernes!' en su estreno, el próximo viernes a las 22:00h Juan M. Fdez

