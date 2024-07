La dura amenaza de Ángel Cristo a Finito de Córdoba en 'De viernes: "Si quieres, denunciarnos, hazlo"

Ana Illas, conocida también como Ana Herminia, ha dicho basta y ha sacado el ventilador. La empresaria venezolana ha cambiado completamente la naturaleza de la relación que tuvo con Finito de Córdoba, pasando de una amistad a una aventura que tuvo el matador antes de su casamiento con Arantxa del Sol. Una bomba que ha tenido el apoyo de Ángel Cristo Jr. Su marido le ha lanzado una dura amenaza al torero ante las posibles consecuencias de las declaraciones de su pareja.

La modelo ha querido señalar que dice ahora la verdad cansada de los comentarios que han surgido alrededor de ella. “Si yo hubiese querido ganar dinero en la tele, lo habría hecho hace muchísimo tiempo”, expresó la invitada al poco de sentarse en el plató del magacín nocturno producido por Mandarina. Illas rechaza los ataques que la tachan de “aprovechada” y ha comentado que le hubiera gustado hablar con Arantxa del Sol.

“La semana pasada envié un mensaje a Finito. Quería haber hablado con ella, de mujer a mujer, y decirle que yo no soy lo que piensan las redes. Sus amigos de verdad saben la historia”, compartía la empresaria. Cuando le preguntaron el año en el que tuvo relaciones íntimas con el torero, Illas respondió que fue “en 2001”, “meses antes de casarse” con Arantxa del Sol.

La venezolana señaló que, en ese momento, no sabía que Finito de Córdoba estaba prometido con otra mujer y que no supo nada de él hasta tiempo después. “Yo estoy con el ese día, me regreso a Venezuela y ya no me atienden más el teléfono. Yo me entero a los dos meses por la televisión [de la boda]. No me atendió el teléfono nunca más, desapareció hasta 20 días después de casarse porque me busca en Venezuela”, aseguró.

La empresaria reveló que el diestro le pidió que mintiera sobre su edad para evitar sospechas de fechas con su actual esposa. “En su momento dije que tenía 19 años. Me llamó por teléfono y me dijo ‘por favor, di que son 17 años para que las fechas cuadren’”, señaló en De viernes para después contar las palabras que le dijo Finito de Córdoba cuando supo que estaba embarazada de otra pareja. “Ese niño tendría que ser mío”, le dijo, según lo declarado por Illas.

Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en 'De viernes'.

“Me he cansado de que me dejen como una cualquiera. Una no está preparada para ser la otra”, comentó de manera seria ante la atenta mirada de Santi Acosta y Bea Archidona y el resto de colaboradores. Ángel Cristo volvió a pisar el plató de De viernes, un talante enfadado. El exconcursante de Supervivientes salió a defender a su esposa.

"Él la ha buscado siempre"

“Quiero dejar claro que ella lo que ha hecho es protegerle toda la vida. Él tenía que haberla protegido. Han tenido sus más y sus menos, pero después de muchos años tomaron la decisión de respetarse y quedarse con el cariño que se tenían”, expresó para después lanzar una dura advertencia al torero.

Ana Illas y Ángel Cristo Jr. en 'De viernes'.

“No puede ser que ni él saque la cara por ella. Y si quiere denunciarnos, que nos denuncie. Lo vuelvo a decir: el valor que le falta para entrar a matar, a ver si lo demuestra conmigo cara a cara. Mírame a los ojos, estoy muy calentito porque estoy viendo a mi mujer sufrir”, añadió, para aprovechar y lanzar un dardo a Arantxa del Sol. “Tenía que haberme pedido perdón por la violencia física”, expresó.

“Por supuesto que Ana se está callando muchas cosas. Ella lo que ha hecho ha sido protegerle toda la vida. Él no la ha dejado de buscarla, que me denuncie. Pero si la buscaba, es que las cosas no iban bien”, añadió. “La han desprestigiado y no lo voy a permitir. Él la ha buscado siempre. Que me denuncie, pero él no ha dejado de buscarla hasta hace un tiempo”, dijo contra el diestro para concluir: “Él ha dicho que me iba a reventar la boca. Pues muy bien, torero contra domador”.