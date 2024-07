André Lamoglia dice adiós a 'Élite': "Esta última temporada ha sido una mezcla de emociones. Se cierra un ciclo"

El prestigioso instituto privado de Las Encinas cierra sus puertas. El viernes 26 de julio, ha llegado la octava y última temporada de Élite. Creada por Carlos Montero y Darío Madrona, la serie se ha convertido en la ficción española más longeva producida por Netflix. 8 temporadas y 64 episodios emitidos entre 2018 y 2024, entre los que constan varios spin-offs en formato Historias breves. “Me ha encantado formar parte de este proyecto”, comparte André Lamoglia.

El actor brasileño se unió a la ficción en su quinta temporada y se ha convertido en uno de los rostros más estables de Élite. En aquella tanda, vivió un triángulo amoroso con Ari (Carla Díaz) y Patrick (Manu Ríos). En la sexta temporada, ya viviendo abiertamente su homosexualidad y en pareja con Patrick, vivió cómo su padre, Cruz (Carloto Cotta), quien también era gay, era asesinado en un crimen de odio, además de quedar en coma.

En la séptima tanda, vivió una aventura con Joel (Fernando Lindez), en su intento de olvidar a Patrick. La tanda la terminaba realizando un viaje a Sudáfrica para realizar un intercambio cultural. En los avances de esta octava temporada, se descubre que Joel ha sido brutalmente asesinado. Con los Alumni como sospechosos principales, se puede ver que Iván volvió de su viaje y que la muerte de su expareja le ha afectado. “Siento deseos de venganza. Pienso en Joel y quiero hacerle lo mismo a quien se lo hizo”, puede oírse en el tráiler.

“Desde hace tres años que estoy en este proyecto. Sólo puedo decir que me ha encantado formar parte de Élite. Admiraba ya esta serie antes de entrar y haber estado en ella, me ha hecho muy feliz. Esta temporada final ha sido de mezcla de sentimientos. Por un lado, me daba mucha pena terminar, por todo lo que he vivido aquí. Pero también tenía ganas ya de empezar otros proyectos. Se cierra una etapa. Como actor, me gusta estar cambiando y salir de mi zona de confort”, explica en una entrevista concedida a BLUPER en los Premios Platino celebrados en Cancún (México).

“Élite ha sido uno de esos proyectos que ha cambiado mi vida a nivel profesional. Siempre me sentiré agradecido”, añade. Su papel en la serie de Netflix ha sido también un punto de inflexión, dado que André Lamoglia rompió con la imagen de chico Disney que tuvo por trabajos como Juacas o Bia. “Es cierto que, para Disney, he hecho papeles para el público más joven. Pero en Brasil, he participado en proyectos pensados para el público más maduro”, expresa.

Valentina Zenere y André Lamoglia en una escena de 'Élite'. Netflix

“Interpreté al hijo de Glória Pires en la serie Segredos de Justiça, que era thriller. Pero sí, Élite ha sido el gran proyecto con el que he vivido un cambio en mi carrera. Me gusta y quiero seguir encarnando personajes más maduros, con traumas, con un trasfondo más profundo. Pero también confieso que he sido muy feliz interpretando papeles como los que tuve en Disney, donde aprendí todo lo que sé”, reconoce, señalando que Disney+ está produciendo “contenido que no es sólo familiar”.

Papeles más adultos

“También, esas series son familiares y están pensadas para que las disfruten los padres. Me consta de seguidores que comenzaron a verlas porque les gustaban a sus hijos. Al final, lo importante es hacer un buen producto. Es lo que pasa con las películas de animación de Disney, de las que soy fan y que les gusta a la gente de cualquier edad”, defiende, recordando que, además, ha trabajado en otros proyectos, como cuando se puso bajo las órdenes del aclamado cineasta italiano Marco Bellocchio, en la cinta El traidor, que se rodó parcialmente en Brasil.

“Para mí, lo más importante para aceptar un proyecto que es sea una buena historia y haya un buen personaje. Me da igual que sea una película, una serie o una telenovela”

Entre los posibles proyectos que puede tener Lamoglia en el futuro están las telenovelas, género inmensamente popular en Brasil y que ha erigido al país sudamericano en una de las industrias audiovisuales más potentes a nivel internacional. “A la hora de aceptar un proyecto, sólo miro que sea interesante y que me encaje, sea una película, una serie de televisión o una telenovela”, explica.

“En Brasil producimos grandes telenovelas, hacemos muchas y de gran calidad, que llegan a toda Latinoamérica. Pero, para mí, lo importante es que sea una buena historia y un buen personaje. Es lo que tiene mi profesión. Somos actores y vivimos para narrar relatos”, detalla.

En el caso de Élite, Lamoglia ha tenido también el compromiso de darle visibilidad al colectivo LGBT. Para más inri, las tramas de Iván hacían referencia a la importancia de tener futbolistas fuera del armario, dado que se trata de un deporte en el que falta mucha visibilidad. Dentro de que sea ficción, se trata de referentes. “La idea del proyecto no es enseñar nada. No es una serie documental con la que mostremos la realidad”, declara.

Fotograma de la temporada final de 'Élite'. Netflix

Ser LGBT en el fútbol

“Sin embargo, saber que podemos ayudar a personas, me alegra. He recibido mensajes de fans que me han comentado que las tramas de mi personaje les han ayudado a superar sus miedos y a seguir adelante. Eso me enorgullece. Las tramas son ficción, pero si con eso ayudamos a las personas y rompemos barreras, es maravilloso”, reconoce Lamoglia, quien también comparte haber comprendido cómo el fenómeno fan de Élite traspasa fronteras.

“Creo que no tenemos dimensión del alcance que tiene la serie. No sólo habla de Latinoamérica o España, me han reconocido en países como Italia. Recuerdo que fui a recibir un premio en Bosnia y había también seguidores. Es muy bonito ver que este proyecto llegue a tanta gente, que millones de personas vean tu trabajo”, expresa.