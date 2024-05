El buen momento de Pol Granch: "Quiero que la gente también vea lo que soy capaz de hacer como actor"

Poco a poco, Pol Granch regresa a primera línea. Un año después de lanzar los temas Cuando me salto me duele y Tiroteao, ha vuelto este pasado mes de marzo con el single Gigante. Triunfando también en Latinoamérica desde que saliese el remix de Tiroteo con Marc Seguí y Raw Alejandro, el artista de madrileño ha vuelto también a la interpretación tras su paso por Élite al meterse en la piel de uno de los miembros de Locomía en la cinta Disco, Ibiza, Locomía, que está en los cines desde el 17 de mayo.

Para Granch es una oportunidad para verle en un registro distinto al que tuvo en la serie creada por Carlos Montero y Darío Madrona para Netflix. “Es lo que quería hacer. Poder hacer el mayor número de papeles posibles para que la gente vea todo lo que puedo llegar a hacer. Haber hecho la película de Locomía ha sido un sueño”, expresa en una entrevista concedida a BLUPER dentro de los Premios Platino.

El cantante quiere enfrentarse a todo tipo de retos. “Me encantaría tener un personaje que se salga de sus casillas, que tenga tics o cosas raras”, expresa, reconociendo que no es sencillo el mundo de la actuación. “Hay que trabajar. Yo me estoy formando, todo poquito a poquito”, reconoce, señalando justo el rodaje de la película dirigida por Kike Maíllo como una experiencia llena de aprendizaje.

“Hicimos piña, hubo muy buen humor en el set. Jaime Lorente es impresionante. A ver, todos lo son, fue una locura. Una anécdota es que Jaime siempre decía una cosa distinta y con gancho entre toma y toma. Me he sentido una esponjita, he ido aprendiendo de todo y voy apuntando todo. El momento de aprender a mover los abanicos no fue nada fácil. Tuvimos profesores de baile, Toni y Miguel. Fue muy guay, pero también muy duro”, confiesa.

“Son abanicos enormes, había que cogerlos sólo de una varilla. Pero ha sido una experiencia estupenda”, revela, quien reconoce que le gustaría probar suerte también en Francia, dada su herencia gala. “Sería un sueño. Pero tengo los pies en la tierra, quiero seguir formándome. Quiero ser un actor de los pies a la cabeza. Pero sí, ojalá poder interpretar papeles en francés”, comparte.

Escena de 'Disco Ibiza Locomía'. DeAPlaneta

Granch fue una de las figuras españolas que estuvo presente en los Premios Platino, al ser uno de los entregadores. El cantante considera esencial a su público en Iberoamérica. “Estoy enamorado de Latinoamérica y quiero venir a tocar aquí. Siento una energía que es muy pareja a la mía. Siento que sobre el escenario pueden pasar cosas increíbles con mi público”, declara.

El cantante forma parte de la cantera de artistas provenientes de Factor X. Precisamente, Granch sólo tiene buenas palabras para el talent show que finalizará su cuarta edición este próximo 10 de junio. “Sólo deseo todo lo bueno para Factor X. Gané el programa y [haber aparecido entre los nombres de sus grandes artistas] es un sueño”, manifiesta.