La oferta de trabajo que Óscar Díaz, de 'Pasapalabra', recibió de 'Espejo Público': "Me siento halagadísimo"

Espejo Público ha recibido este viernes, 31 de mayo, a Óscar Díaz, ganador del último bote de Pasapalabra. Tras 154 programas de ajustada lucha con Moisés Laguardia, el traductor se embolsó 1.816.000 euros en la entrega emitida en pasado 15 de mayo.

El matinal de Antena 3 le ha preparado algunas sorpresas, como pisar de nuevo el plató del programa del rosco y reencontrarse con su presentador, Roberto Leal. Tampoco han faltado preguntas más personales, más allá del propio concurso, como si existía algún trabajo que hubiera rechazado.

Era entonces cuando Díaz desvelaba: "Hombre, vosotros me ofrecisteis trabajo". "Tengo mi espinita, ya lo sabes", admitía Susanna Griso, y luego se daba cuenta de la jugada: "¡Ah! ¿Que al final has dicho que no? Yo pensaba que todavía estábamos en negociaciones".

"Pensaba que esta entrevista formaba parte del cortejo, por esto te estaba haciendo la pelota", ha bromeado la presentadora de Atresmedia, mientras comentaba lo que le decía el director por pinganillo: "Me dice el director: 'No te quería dar ese disgusto'".

Tras la emisión de un vídeo recordando el momento del bote, la conductora y los colaboradores insistían en esa oferta de trabajo, por la que Díaz se sentía "halagadísimo y honradísimo". Poco después, pasaba a explicar la razón por la que la había rechazado.

Óscar García visita 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

"Sí que es cierto que no todo el mundo sirve para todo. Hay gente que es más valiente. Yo me considero valiente, porque a lo largo de mi vida he dado muchos bandazos profesionales y, por lo general, para bien. He acabado haciendo cosas diversas, pero me falta cintura, talento y capacidad que tienen los colaboradores que ya tenéis aquí", ha reconocido Óscar.

Peticiones "tremebundas" tras el bote

Después de estas "calabazas" a Griso y su equipo, Gema López ahondaba en otras cuestiones comprometidas para el concursante. Por ejemplo, si había recibido "alguna propuesta deshonesta" a raíz de su aparición en la pequeña pantalla. Díaz ha reconocido que sí, tanto por parte de hombres, como de mujeres.

"Soy muy para todos los públicos. Las redes son muy grandes y ahí cabe mucho. Igual que he recibido alguna petición tremebunda acerca del dinero, pues también he recibido alguna petición un poco... Pues eso", ha asumido el invitado, que ha aclarado que no se trataba de nadie conocido y que se reía bastante leyéndolas con su mujer.