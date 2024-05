Susanna Griso recupera a Gonzalo Miró en la tertulia tras su aventura en 'Pekín Express': "Te ha ido bien"

Susanna Griso se ha reunido con uno de los colaboradores estrella de Espejo Público. En pleno debate de la ley de Amnistía, con Ángel Antonio Herrera, Rubén Amón y Miquel Valls, la organización del programa avisó a la presentadora de que “alguien especial” le esperaba fuera del plató. “¡Atención! Un minuto de atención. Susanna Griso, si eres tan amable, ponte en pie y dirígete, por favor, a la salida”, decía.

La presentadora, visiblemente sorprendida, salía del plató, avisando de que “iba sin escaleta ni guion”. La dirección le pidió que se dirigiera a un sitio en concreto. “Te vamos a pedir que vayas a la cafetería. Vas a encontrarte con alguien, un invitado sorpresa con el que vas a tener que charlar. Vas a encontrarte con alguien que hace tiempo que no ves y echas de menos. Alguien debería estar ahí esperándote”, señalaba.

La periodista seguía las instrucciones mientras iba preguntando a quién se refería. “Normalmente, Miquel Valls me da pistas, en plan, es Pilar Vidal. Pero ahora, estoy perdida”, reconocía la conductora, quien dijo que, quizás, esa persona con la que iba a reencontrarse era “Matías Prats”. “Pero no, le vi la semana pasada”, razonaba la propia presentadora.

Griso llegaba a la cafetería, donde veía a otros colaboradores con los que había coincidido minutos antes, como Cándido Méndez. En la barra del café, fue donde la presentadora vio escondido a Gonzalo Miró. El colaborador llevaba ausente varias semanas por su participación en Pekín Express. De ahí, que la presentadora se llevase una auténtica sorpresa al verle.

“Nos faltaba alguien que nos defienda a Pedro Sánchez”, dijo entre risas Griso. “Te he echado de menos”, reconoció la presentadora mientras ambos iban a plató. “No he caído que fueses tú”, admitía Griso. “Te estaba escuchando mientras venías desde plató y me sorprendió que no se te pasase por la cabeza mi nombre”, respondió Miró. “Es que me dijiste que ibas a estar un mes fuera”, replicó Griso.

“He estado fuera más de un mes”, expresó Miró. “Se nos ha hecho corto”, agregó. La presentadora tuvo que medir sus palabras, dado que no podía decir dónde había estado el ahijado de Felipe González. El ex de Eugenia Martínez de Irujo y Malú ha sido uno de los famosos que ha participado en el regreso de Pekín Express, que se verá próximamente en Max y que tiene a Miguel Ángel Muñoz como presentador.

Susanna Griso y Gonzalo Miró en 'Espejo Público'.

Aventura en Asia

Este regreso del reality de aventuras apuesta por el formato con personajes famosos. Tres serán los países en los que estará ambientado el programa, Vietnam, Laos y Camboya. Los concursantes visitarán lugares como la bahía de Ha Long, la zona de Lao Cai o ciudades como Hanói, Luang Prabang, Vang Vieng, Vientian, Thaket, Savannakhet o los emblemáticos templos de Angkor. Este tour es una réplica del que se hizo en la versión belga y neerlandesa del formato en 2017.

Griso quiso preguntarle a Miró cómo estaba tras la aventura. “Sabes que no puedo decir nada”, añadía. Eso sí, la presentadora dejó caer que el colaborador había tenido un buen recorrido en Pekín Express. “Me dijo que, si iba bien la cosa, agotaría el plazo de tiempo que le dan y, si la cosa no iba bien, volvería antes. Deduzco que te ha ido bien”, expresaba la presentadora, recordando que Miró ha estado ausente más del tiempo que se había dicho inicialmente. Con el colaborador no soltando prenda de su experiencia, pero sonriendo, ambos entraron a plató para tratar los temas previstos en la escaleta.