David Valldeperas, enamorado de nuevo: así es Miquel Valls, el hombre junto al que vuelve a sonreír

Los últimos meses no han sido fáciles para David Valldeperas (48 años). En un corto periodo de tiempo terminaron dos de las relaciones más importantes de su vida. Primero la que compartían con Xoan Viqueira (47), con quien rompía en septiembre de 2020 tras una década de noviazgo que parecía ser idílico. Once meses después, le tocaba despedirse de su madre, Mareta, la mujer que más amaba del mundo, quien fallecida el pasado 15 de agosto dejándole el corazón roto.

Pese a los duros golpes que le ha dado la vida, el director de Sálvame no ha renunciado a seguir disfrutando ni de la vida ni del amor, que ahora además le sonríe. Tal y como se ha conocido este 22 de diciembre, Valldeperas ha vuelto a recuperar la ilusión de la mano de Miquel Valls (37), conocido por su trabajo de reportero. Un romance sorpresa que ha descubierto la revista Lecturas junto a unas fotografías en la que se les ve en actitud muy cariñosa durante una comida que compartieron con Carlota Corredera (47).

Además de trabajar en el El programa de Ana Rosa, Valls tiene su propio programa en el canal 8TV, donde presenta el espacio 8maniacs. Un puesto al que llegó gracias a años de esfuerzo y talento que le llevaron a pisar medios tan diferentes como La Sexta, Cadena Ser o TV3. Sin duda, un curriculum impresionante que no termina ahí, pues Miquel también tiene un desconocido pasado como modelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miquel Valls (@miquelvallstv)

Una incursión que realizó en el año 2014 para el medio Hombre Moderno, para el que sacó su faceta más seductora ante la cámara realizando una sesión de fotos como un auténtico profesional. Una experiencia que si bien el tarragonés no ha vuelto a repetir desde entonces, sirvió para conocerle más en profundidad pues acompañó a las fotografías de una entrevista muy íntima.

Además de confesarse amante del deporte, algo que se puede comprobar fácilmente mirando sus redes sociales, Miquel afirmaba que no hay ninguna parte de su cuerpo de la que esté especialmente orgulloso. "Aunque dicen que a través de mis ojos puedes ver reflejado lo que pienso en cada momento de ti", terminaba asegurando, para después afirmar en un tono muy romántico que "la parte que más me gusta es mi corazón por todo lo que me hace sentir".

Sobre la experiencia de posar ante la cámara, contaba que le había costado mucho aceptar el reto pese a que le habían propuesto "varias veces posar como modelo o incluso desfilar en Cibeles", algo que había decidido rechazar. "Llevo toda mi vida luchando para demostrar que detrás de un cuerpo existe un cerebro que piensa, un corazón que siente y es capaz de hacer las cosas bien", sentenciaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miquel Valls (@miquelvallstv)

Pero es en la parte final de la entrevista donde Miquel Valls desvelaba algo muy importante: las cualidades que más valora en otras personas. "La sinceridad, el respeto. La capacidad por hacer las cosas bien y de verdad", respondía, sin saber que años más tarde se encontraría con alguien que encajaría a la perfección. Por si fuera poco, reconocía que en 10 años le gustaría verse "compartiéndolo todo con una persona que me merezca y pueda hacerla feliz", un deseo que podría estar cumpliendo incluso antes de fecha.

[Más información: Xoan Viqueira habla de su ruptura con David Valldeperas: "Puede haber otra oportunidad"]

Sigue los temas que te interesan