David Valldeperas, roto de dolor tras la muerte de su madre: "El mundo será diferente a partir de ahora"

David Valldeperas (47 años) ha perdido este fin de semana a la mujer que más amaba en el mundo, su madre, Mareta. El director de Sálvame ha tenido que despedirse de su progenitora, quien ha fallecido a la edad de 90 años y siendo todo un ejemplo de amor y lucha para su hijo.

El televisivo ha querido mostrar su dolor en su perfil de Instagram compartiendo una serie de imágenes de su madre. Junto al emotivo álbum ha redactado un mensaje repleto de cariño y buenos recuerdos: "Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros. Me colmó de mimos, atenciones, cariño y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto pero enormemente satisfecho de como me moldeó durante años para ser como soy. Gràcies Mareta per tot. El món serà diferent a partir d’ara. T’estimo!".

La publicación del director televisivo enseguida ha recibido cientos de mensajes de ánimo y pésame. Entre todos ellos destacan las palabras de su expareja, el ilustrador Xoan Viqueira, con quien rompió su relación hace un año tras una década juntos. El creativo ha escrito con dolor y profundo amor: "La vida te pone delante personas a las que es imposible olvidar y la Lluiseta es una de ellas. Me siento tremendamente afortunado de haber compartido con ella y con una de sus personas favoritas muchos momentos, porque si hay algo con lo que me quedo de ella es con sus ganas de vivir y poner alegría a la vida. Te quiero Mirlet y sabes que en todas tus vidas me tendrás a tu lado", ha detallado Xoan dirigiéndose a Valldeperas.

"Nuestro homenaje a la Mareta será quererte toda la vida, toda tu nueva vida, querido David", le ha dicho Carlota Corredera, gran amiga del director que ya en su momento quiso mandarle toda la fuerza a través de la pequeña pantalla. "Ese orgullo de hijo lo dice todo", le escribe Kiko Matamoros. "Siempre Mareta", refleja María Patiño. "Davicito mío... Su esencia está en vosotros", señala con cariño Alonso Caparrós. "¡Te quiero Valde!, ella estará siempre contigo", le traslada Anabel Pantoja. "Un abrazo enorme", le envía Nuria Marín. También Víctor Sandoval y Belén Rodríguez, así como los reporteros Kike Calleja, Omar Suárez y Sergi Ferré le han enviado sus condolencias, éste último transmitiéndole un "lo siento mucho, son unas palabras preciosas. Todo mi cariño".

