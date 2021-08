La ruta veraniega de Carlos Sobera y su mujer, Patricia Santamarina: conciertos, barcos y un torneo de polo

Carlos Sobera (61 años) y Patricia Santamarina (49) forman una de las parejas más sólidas del panorama social español y derrochan amor allá por donde vayan. Pese a que intentan mantenerse en un discreto perfil mediático, no evitan mostrar algunos detalles de su vida privada en sus redes sociales. Desde ese medio, el matrimonio ha compartido varias fotografías y vídeos de sus vacaciones de verano, y en otras ocasiones han sido los paparazzi los que han cazado al presentador y la productora disfrutando de su descanso estival.

La pareja ha aprovechado al máximo sus días de ocio y en cuanto han podido han salido de la bulliciosa ciudad de Madrid para desconectar de sus siempre ajetreados trabajos. Más de cinco destinos diferentes son los que han visitado este verano, unos enclaves de ensueño y todos ellos dentro de España.

En el mes de junio, Carlos y Patricia se dejaron ver por Fuerteventura, en las islas Canarias. Fue su primer contacto con el mar y el buen tiempo, y aunque fueron por motivos laborales, consiguieron sacar tiempo de sus apretadas agendas para perderse por la bella isla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Sobera (@carlossobera)

Pero un mes después, Carlos volaba a las islas Baleares. El presentador de Mediaset se desplazó hasta Ibiza donde se le pudo ver a bordo de una embarcación disfrutando de una relajante jornada de descanso. Sobre las turquesas aguas del Mediterráneo Carlos compartió un paseo por altamar con otros dos amigos con los que se le pudo ver en actitud relajada. Sobera, una vez en el paraíso balear, no quiso perder la ocasión de visitar uno de los lugares más aclamados del archipiélago. Para ello, cruzó de la isla bonita a Formentera, donde visitó el restaurante Beso Beach.

Ya a finales de julio, el comunicador, junto a su mujer y sus hijas ponía rumbo a Andalucía, concretamente a Cádiz. Allí la familia se dejó ver en Chiclana de la Frontera y Novo Sancti Petri.

La productora y el presentador comparten imágenes de sus vacaciones en las redes sociales. RRSS

Pero en el sur de España también tenía otros planes. Con el pistoletazo de salida del gran Festival Starlite en Marbella, el matrimonio puso rumbo a la localidad malagueña para disfrutar de los conciertos. Tanto Carlos como Patricia son grandes amigos de los responsables de esta gran cita con la música y la solidaridad y no faltaron en sus fechas más especiales. El presentador ha compartido imágenes con varios cantantes como Willy Bárcenas (32), de Taburete, así como en la fiesta en la que se celebró la década de existencia del festival.

A solo 41 minutos en coche desde Marbella se encuentra Sotogrande, un destino al que también son asiduos en verano. Este 2021 tampoco ha faltado en su ruta estival esta localidad. Hasta allí se desplaza la pareja para disfrutar de los torneos que se llevan a cabo en el famoso Santa María Polo Club Sotogrande, una jornada de ocio que la propia Patricia compartió en sus redes sociales.

Una celebración especial

Carlos ha celebrado su especial cumpleaños en Marbella, donde ha disfrutado estos días del Festival Starlite con un gran grupo de amigos a los que se une cada verano para divertirse en el sur y escuchar la mejor música en directo. Feliz de poder celebrar un año más al lado de su familia, Carlos Sobera ha soplado las velas de su 61 cumpleaños en uno de los mejores momentos de su vida. El día a día del presentador está repleto de éxito tanto en el ámbito más personal como en el profesional, pues este año se ha consolidado como uno de los presentadores estrella de Mediaset.

Siempre muy discreto con su vida privada, Carlos cuenta con el apoyo indispensable de su mujer Patricia Santamarina para sobrellevar su ajetreada rutina, por lo que la abogada se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para él. El comunicador de Barakaldo está feliz al lado de su esposa desde que se dieron el 'Sí, quiero' el 3 de mayo de 2015 en Tulum, México. Patricia y Carlos forman el tándem perfecto para afrontar cada uno de los proyectos nuevos que la vida pone en sus caminos.

Patricia y Carlos con su hija en común Natalia (la pequeña) y Arianna, fruto del matrimonio de Patricia con Rody Aragón. RRSS

Sobera disfruta de la presencia de sus dos hijas, Natalia Sobera, fruto de su amor con Patricia y Arianna Aragón (22), hija de su mujer y de Rody Aragón (62), pero la joven es una más en la familia del vasco. El presentador está orgulloso de la familia que ha formado al lado de la productora de televisión de la que se enamoró hace más de 15 años. "Me enamoré de ella a primera vista. Pensé, esta mujer me va a complicar la vida, pero para nada. Cada día me iba enamorando más de ella", confesó Sobera en una entrevista.

