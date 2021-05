Luis Bárcenas disfruta del concierto de su hijo como un fan más en su segundo permiso penitenciario

Este martes los nervios que tenía Willy Bárcenas (32 años) no eran los mismos que ha experimentado estos meses en los momentos previos a subirse al escenario. Taburete volvía a actuar en su amada ciudad de Madrid tras un año sin hacer vibrar a sus vecinos debido a la pandemia. Pero el líder de la banda no solo estaba emocionado por subirse a un emblemático escenario de la capital, sino porque sabía que como testigo de excepción de esta especial vuelta estaría entre el público una persona muy importante de su vida: su padre.

Horas antes de que los focos enfocaran a su hijo, Luis Bárcenas (64) abandonaba este martes la cárcel madrileña de Soto del Real para disfrutar del segundo permiso penitenciario de seis días que le concedió el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. El magistrado le otorgó 12 días divididos en dos bloques y fue el pasado mes de abril cuando disfrutó de los primeros seis días, en los que pudo reunirse con su familia, y ahora vuelve a aprovecharlos para estar junto a los que más quiere.

Padre e hijo nunca han ocultado su gran unión fraternal y se han apoyado públicamente en los buenos y malos momentos. En este sentido, y con la idea de dejar a un lado su vida en la cárcel, Luis Bárcenas no dudó en poner rumbo al Teatro de La Latina donde su querido vástago ya estaba ensayando para el concierto que ofrecía por la noche. Apenas 50 kilómetros -poco más de media hora en coche- separan el centro penitenciario del local cultural, un trayecto que el extesorero popular realizó con la ilusión de ver a su hijo triunfar. Y lo pudo hacer.

Luis Bárcenas ha acudido este martes al concierto más especial de su hijo en Madrid. EL ESPAÑOL

Las butacas, gradas y palcos estaban repletos de gente -respetando las medidas de seguridad por la Covid- con ganas de bailar y jalear las canciones más pícaras y divertidas de Taburete. Un recinto al completo en el que destacaba una figura conocida. Vestido con un traje azul marino, camisa blanca, mascarilla de color negro y su mítica cabellera canosa cuidadosamente peinada, Luis Bárcenas aparecía en la sala dispuesto a tomar asiento en un palco con visión directa al escenario. Así lo pudo comprobar y grabar JALEOS en primera persona.

Varias personas se percataron de la presencia del exmiembro del Partido Popular se acercaron a saludarle, y Bárcenas se mostraba tranquilo pero gesticulando con rotundidad, por lo que parecía debatir con sus acompañantes o compartir sus últimas experiencias así como expresarles su felicidad por este segundo permiso penitenciario.

Llegó el momento. Se apagaron las luces. Los focos blancos enfocaron al escenario y sobre él aparecieron los protagonistas. Taburete ofreció un concierto muy especial para sus admiradores, quienes respondieron en varias ocasiones con una ovación infinita.

Pero hubo un instante en el que se hizo -casi- el silencio. Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, Willy emitió un mensaje dirigido a sus fans pero que también sonaba dedicado a su padre, presente en el palco y observando atentamente cada movimiento de su hijo: "Volver a tocar aquí en un teatro tan bonito que nunca habíamos tocado, y ver el público así, lleno, con esta energía, con estas ganas... Gracias de verdad", terminaba la frase casi sin voz.

Lo cierto es que el extesorero del PP no se movió de su silla del palco en toda la noche. No bailó ni mostró ningún amago de hacerlo, pero quizá eso no era lo importante para él, sino simplemente estar. Quiso ser un padre apoyando a su hijo en un momento especial.

Muy unido a sus padres

Guillermo siempre ha manifestado estar al lado de sus padres, lejos de lo que exprese cualquier juzgado o sentencia. No se ha escondido. Ni cuando su padre fue condenado ni cuando, el pasado mes de octubre, se ordenó el ingreso en prisión de su madre. Ha defendido a ambos ante las cámaras, pero cuando se conoció que Rosalía Iglesias (61) tendría que cumplir condena, el cantante publicó un desgarrador mensaje en su perfil de Instagram junto a una foto de su infancia posando con ella, y que se hizo viral en pocos minutos debido a su desgarrados mensaje: "Arrancándome lo que más quiero de mi vida y aún no viendo la luz al final del túnel, sé que como siempre he conseguido, sacaré mi armadura especial y resistiré. Y los míos también. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo. La joda seguirá...".

Guillermo Bárcenas siente debilidad por su madre, Rosalía Iglesias. Gtres

No es la primera vez que el joven Bárcenas ha expresado sus sentimientos en público. El pasado mes de enero, en una entrevista con Jesús Vázquez (55), el artista habló con crudeza sobre cómo le ha afectado durante los últimos años la situación judicial y penitenciaria de sus padres. "Es algo muy duro con lo que me he acostumbrado a vivir. La cárcel forma parte de mi vida. Son años yendo a ver a mi padre y, ahora, a mi madre. Trabajo de lo que me gusta, tengo mis amigos de siempre, mi novia que es maravillosa... Tengo tantas cosas muy buenas que no van a poder con lo otro", explicaba con ese halo de optimismo del que siempre ha tratado de teñir todo lo que rodea a su familia de un tiempo a esta parte.

