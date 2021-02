Así es la emotiva canción que Willy Bárcenas dedica a su madre presa: "Me diste la vida"

"Son momentos difíciles pero estamos muy fuertes". Estas fueron las palabras de Willy Bárcenas cuando su madre, Rosalía Iglesias, ingresó en la prisión madrileña de Alcalá Meco con una condena de 13 años por delante. Esto sucedía en noviembre de 2020 y ahora, tres meses más tarde, Taburete ha lanzado Mamá, el nuevo tema en el que el hijo cantante de los Bárcenas saca toda la impotencia y dolor que llevaba dentro.

Sin abandonar su estilo característico, Mamá representa más bien una oda que un lamento a lo sucedido. "Es inútil llorar, mejor luchar a muerte. Yo te quiero mamá", canta Willy Bárcenas antes de arrancar el estribillo: "Voy a tener que abrir la boca, me duele más. No asumo la derrota. Esta canción y este final, no tocan, pero estaré, resistiré, por ti que me diste la vida y me cuidaste en las noches rotas".

La nueva canción de Taburete forma parte del nuevo disco de la banda, La broma infinita. Mamá, que ha visto la luz por primera vez este 5 de febrero, es el tema más esperado junto a John Ford, la cual Willy se la dedica a su otro sustento femenino en esta vida, Loreto Sesma, su novia.

Ambas canciones han tenido una gran recepción por un público que apoya incondicionalmente a la voz cantante del grupo. Mamá acaba de salir en un momento en el que la familia Bárcenas vuelve a estar en el ojo del huracán mediático.

Bárcenas ha hablado

Apenas dos días antes, el extesorero del PP Luis Bárcenas, encarcelado por numerosos delitos de corrupción por los que cumple una condena de 29 años de prisión, había dirigido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se ofrecía a colaborar en la investigación de la presunta financiación ilegal del PP y aseguraba que el expresidente Mariano Rajoy era "perfecto conocedor" de la existencia de una caja B en el partido.

Asimismo, tal y como explicaba EL ESPAÑOL, Rosalía espera que su marido "tire de la manta" y que, según ella, "no se va a callar nada". Mientras la política vuelve a tocar el timbre de los Bárcenas, Willy transmite sus inquietudes mediante lo que verdaderamente le llena: la música.