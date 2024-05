Tenso rifirrafe entre Afra Blanco y Graciano Palomo en 'Espejo Público': "Yo también voy a decirte que te calles"

Las elecciones europeas han provocado que, en las últimas semanas, el ambiente en el análisis político se haya enturbiado. La tensión es palpable y las informaciones que van surgiendo alrededor del Gobierno no provocan que el debate se destense. La aprobación de la ley de Amnistía y los conflictos diplomáticos provocados por Pedro Sánchez con Argentina, Israel e Italia recientemente no ayudan. Esto se ha podido ver en Espejo Público en la mañana de este jueves 30 de mayo.

Más de una vez, Susanna Griso ha tenido que imponer orden en la mesa compuesta por Afra Blanco, Paco Marhuenda, Cándido Méndez y Graciano Palomo. Todo surgió por la polémica vivida recientemente con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, dado el rechazo de la izquierda española a los pactos de los liberales europeos con la primera ministra italiana en el Parlamento Europeo.

La controversia ha saltado porque el Partido Popular Europeo ve con ojos muy distintos a Meloni y su formación respecto a grupos como los que lidera Marine Le Pen, Viktor Orbán o el AfD alemán. Recientemente, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se alió con las palabras de Ursula von der Leyen.

[Fuerte enganchón entre Afra Blanco y Gonzalo Bernarods por la vivienda y los jóvenes: “No puedo más, me planto”]

La presidenta de la Comisión Europea no descarta pactos con el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR), en el que justo también se encuentra Vox y en el que está también Meloni, quien ha mostrado un liderazgo más moderado de lo esperado y marcado por un espíritu “anti-Putin”.

Marhuenda tildó estas actuaciones como un acto de “"esta superioridad moral de la izquierda” que le “toca las narices”. Afra Blanco quiso intervenir, pero el director de La Razón no se dejó interrumpir. “Déjame acabar de hablar”, expresó. Griso puso orden para señalar que los colaboradores parecían sacados del Parlamento. “Os estáis interrumpiendo más vosotros que los propios políticos”, advirtió.

Paco Marhuenda y Afra Blanco en 'Espejo Público'.

La sindicalista avisó, dado que tanto Marhuenda como Palomo tenían discurso con los que “no paran de insultar”. Poco después, Graciano Palomo fue especialmente tajante con la sindicalista. El colaborador señalaba que “en España, exsite ese afán de superioridad moral”. Blanco quiso intervenir, pero el tertuliano la interrumpió de muy malas formas. “Cállate, que yo te he dejado hablar”.

La también colaboradora de Más Valle Tarde y laSexta Xplica no se achantó ante dichas palabras y le advirtió: “Cada vez que me interrumpas, que han sido muchas, también te voy a decir que te calles”. Griso tuvo que intervenir nuevamente.

Tras esto, la presentadora conectó en directo con Juan Lobato, líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, quien le señaló a la periodista que tenía “la mesa rebelde”. “Me cuesta, me cuesta. En fin, no sé si me impongo, pero lo intento... y con todo lo que tenemos por delante”, reconocía la conductora.