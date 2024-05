El picante encuentro de 'First Dates' que obliga a frenarse a un soltero: "Paramos, me estoy poniendo duro"

Christian y Coco en 'First Dates'.

El amor ha buscado darse una segunda oportunidad en First Dates. En esta ocasión, Cupido parece que se pasó de cariñoso, dado que el público pudo ver cómo una cita casi termina de una manera excesivamente apasionada, hasta el punto de casi tener que poner los dos rombos. Es lo que sucedió con Coco, un camarero de 30 años procedente de Las Palmas de Gran Canaria, quien buscaba encontrar a un chico con el que sentar la cabeza.

El treintañero canario confesaba que le encantan las ‘pasiones de Eros’ y que, precisamente, su trabajo (en un bar de cruising) provoca que le sea muy fácil tener encuentros íntimos con otros hombres. Sin embargo, también reconocía que estaba cansado de ese estilo de vida y que quería sentar la cabeza y encontrar a un chico que sea creativo, pasional y libre. “Quiero a un hombre que me haga ladrar”, expresó ante una Laura Boado que se quedaba sin palabras.

El dating show le propuso una cita con Christian, un hombre de 34 años de origen colombiano que trabaja como consultor y estilista y que vive en Barcelona. Christian confesaba que llevaba “10 años” sin tener una cita romántica. Las primeras impresiones para Coco fueron mixtas. Al canario no le suelen atraer los chicos latinos. Sin embargo, había algo que le llamó la atención. Tras presentarse, ambos pasaron a cenar.

La cita comenzó a fluir, gracias a la franqueza y honestidad de ambos comensales. Coco le compartía que trabajaba en bar de cruising y que ha llegado a laburar vestido solamente con “suspensorios” y “tirantes”. Dado el lugar en el que se gana la vida como camarero, Coco le confesaba a Christian cómo ha vivido diferentes encuentros esporádicos con chicos, pero que quería algo más.

Por su parte, Christian también le confesó estar harto de relaciones de ‘aquí te pillo, aquí te mato’. De hecho, el colombiano se sintió tan cómodo con el canario, que le llegó a comentar que tuvo problemas de adicciones de mezclar drogas con encuentros íntimos. “Paso a paso estoy trabajando en ello con terapia y grupos de apoyo. He aprendido a salir de eso”, compartió.

Christian y Coco en 'First Dates'.

Una confesión que hizo que Coco le comprendiese y que provocase que la cita fluyese más. Es más, la conexión entre ambos era más que evidente. Esto se pudo ver cuando el programa que presenta Carlos Sobera invitó a los solteros a un reservado para que pudiesen tomar el postre de forma más privada. Y ambos comenzaron a deleitarse con algo ‘más dulce’.

"Porque hay cámaras, que si no..."

Coco y Christian terminaron besándose, dando rienda suelta a esa pasión que ambos habían comenzado a sentir a lo largo de la velada. De hecho, la temperatura estaba subiendo tanto que el estilista tuvo que frenar al camarero. “Paramos, que me estoy poniendo duro”, dijo algo avergonzado, provocando las risas de su cita. Coco se sintió muy halagado por provocar esas reacciones en Christian.

Christian y Coco en 'First Dates'.

“Me gustó. Porque estamos aquí en la tele, pero me faltó poco para... […] Yo me lo foll***”, dijo sin tapujos a las cámaras del programa. Es más, el dating show llegó a apagar las luces para provocar una mayor intimidad. Por supuesto, a la hora de preguntar a los dos si querían una segunda cita, la respuesta fue completamente afirmativa.