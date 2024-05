La respuesta de Angelina Mango a la pregunta más comprometida de Broncano: "Yo amo mucho"

Angelina Mango, la representante de Italia en Eurovisión 2024, impresionó a todos en su visita a La Resistencia este miércoles. La cantante, que obtuvo el séptimo lugar en el certamen celebrado en Malmö, visitó el plató para promocionar su nuevo disco Poké melodrama y hablar sobre su experiencia en el famoso concurso.

Como es costumbre, Broncano no perdió la oportunidad de hacer las clásicas preguntas sobre la vida sexual de sus invitados y el dinero que tienen en el banco. Con su habitual sentido del humor, el presentador lanzó la famosa pregunta a Angelina, con un acento italiano bastante peculiar.

"¿Cuántas veces has practicado el bellísimo acto del amor?", le preguntó el presentador. Pero antes de que la artista pudiera responder, Broncano aprovechó para hacerle una broma relacionada con las puntuaciones de Eurovisión: "Un punto para Francia, dos para España, tres para Reino Unido...". Este comentario desató las risas de la cantante, quien no se esperaba esa particular introducción.

Al final, Angelina se atrevió a contestar con sinceridad a la pregunta, revelando que mantiene una relación muy activa con su actual novio. "Yo amo mucho, tengo novio y en el tiempo libre, siempre", confesó la italiana, dejando claro que disfruta de una vida sexual plena y feliz.

Para concretar más su respuesta, Broncano detalló las puntuaciones en una mezcla entre inglés y el italiano con palabras como "regular sex" o "masturbazione", lo que provocó un cierto desconcierto en la compositora.

Lo que más sorprendió al presentador fue la respuesta de Angelina: "En total pueden ser 20", un número que Broncano consideró uno de los más altos registrados en las últimas semanas del programa.

Que el año que viene en Eurovisión se sumen estas puntuaciones #LaResistencia @angelinamango_ pic.twitter.com/YKfoyqKSXB — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 29, 2024

Pero la intérprete de La noia no solo habló sobre temas sexuales, también compartió detalles sobre su carrera musical y sus planes futuros. Angelina anunció una serie de conciertos en España durante el mes de noviembre, emocionando a todos sus fans.

Algunos momentos divertidos de la entrevista es la interacción entre Mango y Broncano, que incluso se atrevió a hablar en "italiano de broma", aunque con ciertas dificultades. Esta mezcla entre humor, sinceridad y naturalidad hizo que la visita de la artista italiana fuera muy apreciada y comentada en las redes sociales.