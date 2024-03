La difícil situación de Luis Font, fundador de Locomía: obligado a cantar en el metro para llegar a fin de mes

Locomía fue una de las bandas más populares y con más éxitos en la década de los ochenta y los noventa en España. En 1992, unos años después de su formación, la banda se disolvió y los caminos de sus miembros tomaron caminos muy diferentes.

En torno a la figura del grupo, existe lo que muchos llaman como una maldición: en los últimos años, han fallecido tres de sus integrantes por causas extrañas. Precisamente, en mayo se estrenará Disco, Ibiza, Locomía donde se hace un repaso a la vida de sus miembros y fundadores.

Antes de este momento, ya se sabe qué ha sido de uno de ellos: Luis Font. El cantante ha concedido una entrevista al programa Socialité en el que se ha sincerado sobre la situación que está atravesando y que le ha llevado a tener que ser artista callejero en el metro de Madrid.

[La maldición de Locomía: tres integrantes del grupo mueren por causas extrañas en un corto espacio de tiempo]

Acompañado del característico abanico de la banda y un altavoz, Luis repasa algunos de los temas más conocidos de su grupo en el transporte público con el único fin de poderse ganar la vida.

"He empezado a cantar en el metro. He descubierto, de verdad, un mundo que desconocía totalmente y donde me he reencontrado con la música, con el público y he encontrado un montón de ángeles que me siguen ayudando", ha declarado con lágrimas en los ojos el artista.

A Luis, tal y como él mismo reconoce, le ha pasado algo que no le ocurrió en Locomía: ha tenido miedo escénico. "No ha sido fácil, porque es un medio donde no van a verme a mí, soy yo el que los va a ver a ellos. La gente me ayuda mostrándome su cariño y admiración", explica.

El artista se trasladó a la capital para tener más fortuna a la hora de encontrar trabajo de lo suyo. Sin embargo, no ha tenido suerte y ha tenido que tomar la determinación de ser artista callejero para ganar algo de dinero que le permita llegar, como sea, a fin de mes.

"No puedo dejar de ser quién soy. Mi esencia es esta. Soy este y siempre voy a ser este. En el metro o donde sea", ha asegurado en el programa de Telecinco. Confía en poder volver a dedicarse a la música con su esfuerzo y tesón que ha demostrado en estos años: "Si se quiere, se puede".

Por Locomía han pasado 15 artistas diferentes, en distintos años, pero todos bajo el mismo nombre. El grupo ha ido evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos y con rostros diferentes.