Sofía Cristo se rompe en ‘Espejo Público’ tras la última entrevista de su hermano: “Prefiero no trabajar en la tele”

El mundo del corazón ha amanecido este miércoles con Ángel Cristo como uno de sus protagonistas. En la revista Lecturas, el polémico concursante de Supervivientes 2024 ha anunciado su próxima boda, por la iglesia, con Ana Herminia Illas, y ha aprovechado para cargar contra su madre, Bárbara Rey.

El enlace será “el 17 de octubre, es el día del cumpleaños de mi padre”. Para él esto no es una burla hacia su madre, y cree que “lo que diga lo van a entender mal. Ese día siempre me acuerdo de él, da la casualidad de que también es el día de la buena suerte del padre de Ana. Cae en jueves y la finca los fines de semana está llena. Me hace ilusión, parece que no puedo querer a mi padre”.

Además, ha revelado que no habrá invitados de su familia materna en la boda, porque “se han decantado del lado de mi madre”, se entiende, en la particular guerra mediática que él le declaró hace unos meses, cuando se sentó en ¡De Viernes!.

A esta entrevista ha reaccionado en Espejo Público Sofía Cristo, hermana de Ángel, quien en la actualidad no tiene ninguna clase de trato con él. La conocida DJ se ha roto ante Gema López al tener que pronunciarse sobre estas nuevas declaraciones. Y le invitaba a dar exclusivas en las que hable solo de él.

“Yo nunca he hablado mal de mi hermano. Yo nunca he hablado mal de mi madre. Yo me he sentado a defenderla de mi padre que la maltrataba. Yo he hablado de mi vida. He hablado de mis adicciones. Yo nunca he hablado mal de nadie”, empezaba diciendo.

Sofía ha destacado que Ángel Cristo nunca permitió que Bárbara ni ella hablasen de él en sus entrevistas, “porque no quería salir en la prensa”. Y por esto, ella está “agotada” en la actualidad. “Si mi trabajo en este programa va a ser venir cada semana a hablar de este contenido, prefiero no trabajar en la tele”, sentenciaba.

Prefiere actualidad a corazón

“Yo, al final, intento hacer una televisión sana, y a mí no me está pareciendo últimamente que la esté haciendo”, lamentaba Sofía, que prefiere “comentar actualidad” que asuntos de corazón. “A lo mejor a mí no me gusta comentar corazón, y me gusta comentar otras cosas. Me he retirado de los realities y de un montón de movidas. Entonces no, no me apetece comentar esto, no me apetece venir un miércoles y encontrarme con esta mierda”, criticaba.

Esto es lo que está consiguiendo Ángel Cristo a base de dar exclusivas y entrevistas machacando a su madre y hermana.



Las tiene totalmente destrozadas. Espero que ningún programa o revista vuelva a llamar a Ángel #NiQueFuéramos26J pic.twitter.com/BOuz3Yh5A8 — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) June 26, 2024

Por eso, Sofía, aguantándose las lágrimas, pero sin poder ocultar la emoción en la voz, pidió al programa que “por favor, cuando toque esto, que lo comenten otros compañeros. Yo ya he llegado a mi límite. Yo estoy de gira. Tengo mucho trabajo. Quiero estar centrada en mi vida. Quiero estar centrada con las cosas positivas, cosas que no me bajen la vibración”.