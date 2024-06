Susanna Griso, sobre los abdominales de Leticia Sabater: “La versión femenina de Conan el Bárbaro”

Leticia Sabater fue la gran estrella de El Hormiguero de este lunes. La actriz, cantante y presentadora hizo un largo recorrido por su vida personal y profesional, donde mostró su lado más divertido, pero también el más humano.

“Vi que se estaba acabando la moda de los programas infantiles y que llegaba el momento de jugarme el dinero que había ganado para lanzarme a hacer lo que realmente me apetecía hacer. Ser feliz y entretener a la gente, ser una show-woman, como Raffaella Carrà. Un día volviendo de Valencia escribí la canción de Mr. Policeman, pensando en lo que me gustaba escuchar a mí cuando salía de fiesta y así hasta hoy”, le reconoció a Pablo Motos, sobre su proceso de reinvención profesional.

Su entrevista competía contra la Eurocopa, y por eso, el programa consiguió un dato bastante pobre. Su media fue de 6,6% de cuota de pantalla, con una media de 979.000 espectadores, frente a los más de 6 millones que vieron el Albania – España en La 1.

Esta mañana, todas sus declaraciones se han analizado en Espejo Público en la sección Más espejo, y Susanna Griso no podía aguantarse a veces la risa al ver a Leticia Sabater. Incluso se disculpó por querer ponerse un cojín delante de la cara para ocultar sus gestos. “Hace muchísimos años que la conocemos, pero que es verdad que se ha forjado también una carrera, y tiene una capacidad de reírse de sí misma”, valoraban los colaboradores.

“No dejó de trabajar nunca. Además, ella no ha tenido problemas en decir: a ver, ahora no hay televisión, si me tengo que ir al pueblo y me tengo que hacer un bolo, yo voy y lo hago”, añadía Gema López. “Y si además me pagan por una entrevista donde enseñan el abdomen lo enseño”, añadía.

El caché de Leticia

Nando Escribano tomaba entonces el testigo para hablar del gran patrimonio que tendría Leticia Sabater, y cómo singue ingresando. Así, detalló que por un concierto de solo seis canciones y hacerse fotos con los asistentes cobraría 2.500 euros, “precio amigo”. Y que en su web tiene una tarifa de servicios, como el grabar un vídeo de felicitación de cumpleaños personalizado por 50 euros, hacer una videollamada personalizada por 70 euros o un concierto privado por 1.500 euros.

Al acabar, Susanna Griso tomaba las riendas del programa, y como Leticia Sabater seguía en pantalla, en una foto en la que marcaba abdominales, exclamaba: “Es la versión femenina de Conan el Bárbaro”. Una frase que dejó a todos descolocados. “Perdón, venga, una pista...”, decía Susanna justo después, queriendo cambiar el foco de la conversación. Y ante esto, Gema López le deslizaba: “Ella disimula ahora”.