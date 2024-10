La sorprendente confesión de Lydia Lozano sobre su mascota: “Mi perro tiene mechas como yo y es muy hippie”

El público de Ni que fuéramos Shhh quiere mucho a Lydia Lozano, y en cada corte publicitario le envían numerosas frases de cariño y peticiones (aunque alguna que otra salida de tono también hay con ella). La más repetida: que se marque un chuminero, su característico baile que tanto explotó en su día en Sálvame, en Telecinco. Algo a lo que, todavía, se resiste, pues quiere quitarse la etiqueta de que es la del chuminero y la llorona.

En la entrega de este lunes, Lydia ha recibido una propuesta muy particular: un espectador le pedía que maullase. Y ella se ha negado, y no por miedo a hacer el ridículo. “¿Que maulle? Pero vamos a ver. Que yo soy de perros”, aclaraba. Entonces le cambiaron la propuesta: que ladrase, algo que hizo encantada.

Lydia entonces aprovechó para hablar de su perro: un bichón habanero, al que incluso llegó a imitar con los ladridos que lanza cuando ella llega a casa. “Vienen de Cuba. Son unos perro que me encantan, porque mueven mucho el culito cuando andan”, reconocía. En ese momento, Pipi Estrada contó cómo él tiene una chihuahua llamada Pepa. “Los chihuahuas tienen mal carácter”, sentenciaba Lydia, pero Pipi le corrigió. “Con sus dueños son muy cariñosas. Mi perra es mi hembra más leal”, aseguraba el periodista deportivo.

Lydia quiso seguir hablando de su perro. “Mi perro tiene mechas, como yo”, aseguraba la que fuese concursante de Baila como puedas. Sus compañeros se sorprendieron mucho con semejante afirmación. Tanto como para preguntarle si había teñido a su can. Lozano tuvo que aclarar que se trataba de mechas “naturales”, y que su perro es “muy hippie, y tiene un alma hippie”. “Es hippie porque no le cepillas”, le recriminaban sus compañeros, pero ella detallaba que no, que sí que cepilla a su mascota.

Antes de que volviera el programa, aprovecharon para comer unas aceitunas, y Lydia Lozano hizo un apunte: “Las aceitunas no las puedes sacar con cucharas normales. Tienen que ser de madera”. Reveló que eso lo aprendió de Kiko Hernández, quien solía llevarle aceitunas de un pueblo cercano, y que a ella se le echaban a perder hasta que aprendió este truco.

En la jornada de hoy, Lydia también ha tenido un peso muy especial en Sálvame. Con la caída de Mario Vaquerizo en el festival Horteralia como percha, la periodista ha repasado, delante del pantallón, algunas caídas célebres de artistas, entre los que se incluían Joaquín Sabina, Bruce Springsteen o Coyote Dax.