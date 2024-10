Toñi Moreno se moja sobre la entrevista de Isa Pantoja: "Desde el viernes tengo un nudo que me aprieta el alma"

Tanto en Fiesta como en Socialité, las ventanas al directo de Telecinco del fin de semana, fue el tema principal. La demoledora entrevista que concedió Isa Pantoja en ¡De Viernes! no solo ha resonado estos días en Fuencarral, sino que incluso ha saltado a otras cadenas, a espacios como La Roca en laSexta o D Corazón en La 1.

Hasta otros presentadores, si bien no en sus programas, se han pronunciado sobre el tema. Es el caso de Toñi Moreno, que conoce bien las polémicas del clan Pantoja y los entresijos de Mediaset España, aunque en este momento no forme parte de la casa.

En su cuenta personal de X, la andaluza reconoció haber visto el programa y haber sufrido escuchando el relato de la hija de Isabel Pantoja. "No suelo comentar estos temas, pero, desde el viernes, tengo un nudo que me aprieta el alma", empezaba escribiendo Moreno.

"Te entran ganas de abrazarla, de quererla, y de llamar a esa madre y decirle: 'Señora, no sé qué ha podido ser tan grave para no querer saber nada de su hija", lamentó la conductora de Hoy en día, uno de los matinales de Canal Sur Televisión.

En su etapa como presentadora de Viva la vida, no fueron pocas las veces que Toñi trató asuntos relacionados con la familia de la tonadillera. Por ejemplo, la comunicadora de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) alentó la reconciliación entre la joven de 28 años y María del Monte, a pesar de la nula relación que existe entre Pantoja y la madrina de bautizo de su hija.

Dura entrevista

Desde luego, la entrevista de Isa Pantoja en ¡De Viernes! dejó titulares completamente desgarradores. La cantante de Ahora estoy mejor relató una serie de episodios que quebraron el vínculo con su madre, como el que vivió en un ginecólogo cuando ella solo tenía 17 años.

Al parecer, su familia la obligó a acudir al profesional para comprobar que conservaba su virginidad, algo a lo que el doctor negó en rotundo "por ética". Fue otro médico el que, en efecto, confirmó que la chica había mantenido relaciones sexuales.

Isa Pantoja, sin poder contener las lágrimas, en su desgarradora entrevista en '¡De Viernes!' Mediaset España

"Viene el médico, me tumba en la camilla, no sabía qué hacer. Dice: 'Efectivamente ya no es virgen'. Recuerdo a mi madre y es lo único que recuerdo, a día de hoy, es muy traumático porque en ese momento yo no entendía", confesó, entre lágrimas, la hermana de Kiko Rivera, que definió de manera terrorífica la actual relación con Isabel: "Es como si me hubiese quedado huérfana otra vez".