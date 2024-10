'Fiesta' paraliza en directo el programa para aclarar las palabras de un rostro conocido de la cadena

Como sucede cada fin de semana, Fiesta ha demostrado ser un magacín pegado a la más mínima actualidad, además de guardar momentos con los que sorprender al público. El programa de Emma García paralizó brevemente el análisis de la crónica social para hablar sobre no sólo una, sino de dos exclusivas que serán protagonistas de la tarde de este sábado 19 de octubre.

La primera interrupción vino después de analizar las declaraciones de Isa Pantoja en De viernes. La hija de la famosa tonadillera acudía al programa nocturno presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. La hermana de Kiko Rivera declaró que siente una herida con su madre adoptiva por no ir a verla al hospital cuando fue operada de apendicitis, recordando que sí fue a ver a su vástago biológico cuando sufrió un ictus.

Con palabras enfrentadas entre Alexia Rivas, Luis Rollán y Belén Rodríguez sobre lo narrado por Isa P, la periodista llegó a cuestionar a Isabel Pantoja como madre, siendo frenada por Rollán. “Algo que he aprendido en esta cadena, es que no debo juzgar la maternidad de nadie. Por eso, no voy a hablar sobre cómo son Bárbara Rey, Carmen Borrego o Isabel Pantoja como madres”, afirmó rotundo el tertuliano, arrancando aplausos entre el público.

Emma García apoyó sus palabras. El debate siguió brevemente, pero la conductora decidió interrumpirlo para hablar sobre las exclusivas que irán abordándose a lo largo de la tarde. Todo vino después de que la pantalla que está detrás de la presentadora mostrase un coche con el maletero abierto, donde había depositado un objeto oculto detrás de una manta de color rojo carmín.

“En seguida vamos a ir con ese episodio y otros [sobre las declaraciones de Isa Pantoja], pero vamos a ver lo que ha traído un coche, que lleva algo muy interesante. Sobre todo, es algo que no se había visto nunca hasta ahora. El coche ha recorrido más de 540 kilómetros desde Sevilla. Trae algo que tiene que ver con una persona muy famosa de este país”, dijo, para saludar después a Carmen Alcayde, Sergio Garrido y Kiko Jiménez.

'Fiesta'.

La presentadora salió del plató junto con estos tres colaboradores para mostrar cómo ese vehículo del que hablaba estaba justo delante de las puertas que dan a las instalaciones del magacín. Los tres se acercaron y Garrido les mostró tanto a Emma García como al resto de tertulianos qué había detrás de esa manta roja.

La conductora se quedó boquiabierta, dado que lo que había visto era de “una deslumbrante belleza”. “Llevo muchos meses detrás de esta pieza”, añadía el paparazzi. “Es un bombazo”, agregaba la presentadora. “La persona que es propietaria de este objeto tiene que explicar por qué lo ha guardado tanto tiempo”, añadía. Garrido señaló que uno de los motivos era que el dueño del objeto había decidido descartarlo y, por dicho motivo, ha quedado oculto tanto tiempo.

'Fiesta'.

Tras comentar esto, García y el resto de colaboradores volvieron al plató, donde les estaba esperando Arabella Otero. Lejos de continuar con el debate sobre las palabras de Isa Pantoja, el magacín siguió interrumpido para que la reportera mostrase otra de las exclusivas que el formato piensa abordar este 19 de octubre.

Otero tenía una tablet para mostrar a la conductora unas imágenes sobre una de las polémicas del momento: la mala relación de Carmen Borrego y su hijo. Ambos se sentaron juntos en De viernes el pasado 11 de octubre. A pesar de que el magacín nocturno señaló que, fuera de cámaras, madre e hijo se abrazaron, la colaboradora negó que se produjese dicho gesto de cariño durante su intervención en Vamos a ver.

Sin enseñar las imágenes a los espectadores, Otero mostró dichas instantáneas tanto a la presentadora como a los tertulianos presentes en el debate. “¡Ay, qué precioso!”, expresó la conductora. “Es una imagen muy especial. Se ha emocionado Galiacho, no os digo más”, agregó.