Emma García: "Disfruté muchísimo de 'Mujeres y hombres y viceversa', estaría encantada de que volviera"

Emma García vuelve este sábado a coger los mandos de Fiesta, un programa que, con constancia y trabajo, se ha consolidado en las tardes de los fines de semana en Telecinco. La presentadora arranca la tercera temporada del magacín de Unicorn Content con "alegría" y "muchas ganas", tal y como reconoce a BLUPER.

"Estamos pendientes de lo que sucede en cualquier momento. Somos esa ventana abierta a lo que está pasando", dice Emma, que asegura sentirse muy cómoda con el estilo del programa. "Es el espíritu de lo que es un magacín, porque se van reenganchando temas que van desde los más serios hasta los más lúdicos", afirma.

Efectivamente, en Fiesta tienen cabida desde las noticias más sonadas de la crónica social hasta la última hora de lo que pueda suceder en cualquier parte de España. Además de tener una sección dedicada a la nutrición y a la salud, el magacín apuesta fuerte por la música, y cada fin de semana, visibiliza a diferentes artistas. "Es decisión de Eva Espejo, nuestra directora", explica Emma.

Por último, no desaprovechamos la ocasión para preguntarle sobre si le gustaría que volviese Mujeres y Hombres y Viceversa, ahora que se ha puesto de moda recuperar formatos del pasado. "Disfruté muchísimo de esa etapa, estaría encantada", confirma.

¿Cómo te tomas la vuelta de vacaciones a 'Fiesta'?

Con alegría y muchas ganas. He podido desconectar y ahora toca estar con el equipo y disfrutar de estos estupendos fines de semana, en los que tenemos cinco horas cada sábado y cada domingo. Es un espacio en el que, afortunadamente, podemos contar todo lo que sucede en cualquier momento. Somos esa ventana abierta a lo que esté pasando.

¿Esa es la magia de Fiesta? Es un programa polivalente, y lo mismo habla sobre el culebrón entre Maite Galdeano y Sofía Suescun, que es capaz de dar la última hora sobre el caso Daniel Sancho.

Sí. La virtud de Fiesta es que reengancha diferentes temas, desde los más serios a los más lúdicos. Es la esencia del magacín. Cuando me preguntan si quiero hacer otra cosa, siempre contesto que Fiesta es justo el magacín que quiero hacer. Me gusta realizar desde una entrevista, a llevar asunto más complicados, como el de los incendios que nos asolan cada año. Todos los temas los tratamos con profesionalidad y dedicación, desde los más serios hasta los más lúdicos.

Emma García en el plató de 'Fiesta'. Unicorn Content

Otro de los aspectos que hace que Fiesta sea un espacio distinto es que da espacio para la música. ¿Se ha perdido eso de dar voz a los cantantes en programas de televisión?

Es decisión de nuestra directora, Eva Espejo. Le encanta la música y le quiere dar su espacio. Era uno de los aspectos que teníamos claro sobre el formato cuando comenzamos a trabajar juntas. Es curioso, porque teníamos la afición de ir a conciertos. Es una oportunidad para dar visibilidad a la música y de conocer un poco más a los artistas, pero a partir de sus experiencias personales.

¿Qué tal es trabajar con Unicorn Content?

Una maravilla. Se nota que llevan años en la profesión y saben perfectamente cómo funcionan los programas, especialmente los magacines. En Fiesta hay sensación de familia. Cualquier cosa que queramos comentar, ahí está la CEO [Xelo Montesinos], que siempre tiene el teléfono abierto y quiere escucharte. Aunque el equipo lleve muchos programas, yo me siento muy querida y muy protegida por todos.

¿Cómo es de jefa Ana Rosa Quintana?

Con Ana Rosa no he coincidido todo lo que hubiera querido. Ella está ocupada con sus tardes y su propio magacín, que lo hace muy bien labrándose un camino en la franja y que va positivamente. Antes ya teníamos una buena relación como compañeras y la seguimos teniendo. Es una gran profesional a la que admiro muchísimo. El destino nos ha puesto en el mismo camino. Ha sido un descubrimiento esta productora.

Jorge Javier reflexionaba esta semana que hace falta gente nueva en la televisión, y Mujeres y Hombres y Viceversa funcionaba de alguna forma como cantera en Telecinco. ¿Ves viable su vuelta? ¿Te gustaría?

Disfruté muchísimo de mi etapa en MyHyV, estaría encantada de que volviera. Veía esa frescura de jóvenes que intentan disfrutar y hacerse un hueco. Guardo gratos recuerdos de ellos y creo que es recíproco o, mejor dicho, viceversa [risas]. La gente me sigue parando por la calle por el MyHyV, así que, si algún día quieren retomarlo y piensan en mí para presentarlo, no tendría problema. Eso sí, siempre y cuando pueda compaginarlo con Fiesta.

Justo ahí está lo bonito de los programas de telerrealidad, que surgen de experiencias auténtica.

Claro. Presenté el formato durante 10 años, y llegó a haber momentos que se convertía en un programa de testimonios. Recuerdo que tanto chicos como chicas compartían una vivencia, y veían que otros también habían experimentado algo similar. Esos 10 años los recuerdo con mucho cariño.

Además de Fiesta, ¿te apetecería estar en otro proyecto que te encargara Mediaset?

Yo me veo en todo lo que sea probar y disfrutar. Me encanta mi trabajo. Quizás me esté repitiendo, pero un formato como es Fiesta es uno de los que más disfruto, precisamente por esa polivalencia de lo que hemos hablado. Es un espacio que me permite mostrarme tal y como soy en facetas distintas dentro de lo que es mi profesión. Pero si la cadena me ve también en otro proyecto, pues yo encantada también. Eso sí, ahora no sabría verme en otro espacio distinto al de Fiesta. Es que hago de todo, desde corazón, música, noticias virales, sucesos, hasta cocina. Me lo paso genial.

Emma García en el plató de 'Fiesta'. Unicorn Content

Pero vamos, si una de esas secciones se convierte en un formato propio, pues también me verían presentándolo. Incido, siempre que lo pueda compaginar con Fiesta. Además, este año se me va mi hija, que tiene 18 años y voy a tener más tiempo libre y quizás les tengo que decir: ¡Por favor, tengo que ocupar ese vacío! [risas] Pero, vamos, cuando a una le gusta su trabajo, lo que quiere es seguir aprendiendo, disfrutar y salir de la zona de confort. Es una gozada.

¿Cómo estás viviendo la 'travesía' en audiencias por la que atraviesa Telecinco?

Con mucha empatía hacia todos mis compañeros. Todos sabemos lo que hay detrás, el esfuerzo, las lágrimas, las alegrías... Es que lo damos todo cuando nos embarcamos en un programa. A unos les va mejor, a otros peor. Pero es verdad que hay un sentimiento de familia y todos arrimamos el hombro. Creo que podemos transmitir esa sensación de apoyo de los unos a los otros.

¿Sigues teniendo contacto con Paolo Vasile?

Nos mensajeamos muy de vez en cuando. Guardo un buen recuerdo de él, con mucho cariño y aprecio hacia él. Fueron muchos años y fue un lujo trabajar y aprender tanto de él.