Pedro Piqueras, sobre la noticia que más le impactó en su carrera: "Fue lo más horroroso nunca antes visto"

Babylon Show ha vivido una velada singular este pasado viernes 6 de septiembre. El programa recibía a Pedro Piqueras, uno de los rostros más emblemáticos de Mediaset, quien se jubiló el pasado mes de diciembre, diciendo adiós a 18 años al frente de los Informativos Telecinco. El formato presentado por Carlos Latre se despedía de la noche de los viernes con el veterano periodista, dado que la próxima semana verá reducida su emisión a lunes, martes y miércoles.

Tras 35 años de carrera televisiva, Piqueras reconocía en el programa que echaba de menos tanto al público como a la disciplina que el trabajo le daba. En su visita al formato producido por Bigboom, Piqueras recordó tanto cómo vivió su despedida de los informativos a cuál fue la noticia más dura que ha tenido que dar a lo largo de su carrera. Lo primero fue el hablar de los últimos momentos en redacción.

“Cuando los veo, recuerdo que me han hecho vivir una maravillosa etapa”, confesaba a Latre, dado que llegó a llorar en su despedida. El periodista luego compartió que, a lo largo de su carrera, le “han marcado muchas noticias”. No obstante, sí que admitía que la que más le “marcó fue la del atentado a Irene Villa”. Este suceso lo narró en su etapa en TVE y compartió el motivo por el que el equipo de cámaras y reporteros actuó rápido y pudo narrar tan de cerca el acto terrorista.

“Antes había habido un atentado a un militar. Pero, a los pocos minutos, estalló otra bomba en el coche de Irene y su madre”, comentaba Piqueras ante un atento Latre. De ahí, que las cámaras llegasen rápido al lugar donde ocurrió el atentado. Precisamente, eso fue lo que provocó que se lograsen imágenes muy explícitas del ataque terrorista, que provocaron un fuerte debate en la redacción.

“Las cámaras grabaron la cosa más horrorosa que se había visto nunca en cuanto a un atentado terrorista. Creo que grabaron la verdad del terrorismo”, señalaba Piqueras, para hablar después de la “dura polémica” que hubo en la redacción de TVE sobre si era conveniente emitir las imágenes de lo sucedido, debido a lo explícitas que eran.

Carlos Latre y Pedro Piqueras en 'Babylon Show'.

“Las cámaras grabaron la cosa más horrorosa que se había visto nunca en cuanto a un atentado terrorista. Creo que grabaron la verdad del terrorismo”, argumentó el veterano periodista, señalando que no hubo queja alguna tras la emisión. Piqueras señalaba también que, años más tarde, tuvo la suerte de hacerse amigo de Irene Villa y que la admira como ejemplo de víctima que guarda poco rencor por lo sucedido.

Por supuesto, 35 años de carrera dan para mucho. En ese sentido, quiso tener palabras para su sucesor en el cargo, Carlos Franganillo. Primero, señaló la importancia de que el periodista salga de plató y viva de cerca la realidad, algo que también hace Franganillo en su etapa en Informativos Telecinco.

Carlos Latre y Pedro Piqueras en 'Babylon Show'.

“El reporterismo es lo que más me ha gustado siempre. A mí lo que me gusta es la calle, siempre que he podido he salido del informativo. Antes se podía muy poco. En TVE salí bastante, en Antena 3 también, en Telecinco salí en el terremoto de Haití, el volcán de la Palma, la investidura de un presidente, terremoto de Marruecos... Creo que el periodista no puede estar siempre en el plató”, razonaba en el programa.

“Ahora, Carlos Franganillo, por ejemplo, sale mucho. Está haciendo cosas estupendas”, agregaba, para después hablar de su fichaje. Latre señalaba que él tuvo “mucho que ver” con “el fichaje” del periodista de TVE.

“A mí me gustaba, había coincidido con él en varios sitios. Me caía muy bien e hicimos una relativa amistad. No puedo decir que fuéramos amigos entonces, pero sí me gustaba como lo hacía. Nos parecíamos bastante en cómo damos la información. Es un hombre que está muy formado, más joven, y cuando yo pensé en la retirada hace dos años, pensaba en alguna persona de cierto nivel y Carlos reunía eso”, explicaba el veterano presentador.