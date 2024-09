El 'Grand Prix' revela el pueblo ganador una final eclipsada por los datos de 'De viernes' y el cine de Antena 3

TVE no ha sabido cuidar uno de sus pocos éxitos del verano que no es un evento deportivo. La final del Grand Prix se ha visto adelantada y emitida en este pasado viernes 6 de septiembre. A pesar de firmar buenos datos en los lunes, las emisiones adelantadas de los viernes han hecho que se hundan las cifras, que no han podido frente al éxito que está teniendo De viernes, que lidera, ni tampoco contra el cine de Antena 3.

Siete entregas y dos semifinales han llevado a los pueblos de Binisalem (Mallorca) y Olvera (Cádiz) a la final. Se ha tratado de una gala de lo más competitiva, dado que ambas villas estuvieron muy igualadas en las puntuaciones durante el concurso que presenta Ramón García. Ambos tuvieron como padrinos a Ana Guerra y a Los del Río. Mientras que la exparticipante de Operación Triunfo fue madrina del pueblo mallorquí, los intérpretes de la mítica Macarena apadrinaron a la villa gaditana.

A la prueba final, El diccionario, Olvera llegaba con 25 puntos, mientras que Binisalem obtuvo 22 puntos. El pueblo gaditano logró llegar por delante gracias a haber triunfado en la prueba de Los superbolos. A pesar de ello, la audiencia sabía que todo podía cambiar en la prueba final, una de las que más giros suele dar en el concurso. Cada acierto suma tres puntos y cada fallo hace que se pierdan otros tres.

En la primera ronda, Binisalem obtuvo tres puntos, mientras que Olvera perdía otros tres. El pueblo mallorquín acertó al decir que la palabra “hifa” aparecía en la RAE, mientras que el gaditano perdió al decir que “desvalejar” aparecía también, cosa que no era cierta. En la siguiente ronda, hubo cambio de pareceres, Binisalem perdía al decir que “orbín” no aparecía en el diccionario, cuando sí lo hace. Mientras que Olvera sí acertaba con la palabra “ana”, al decir que aparecía en la RAE.

Casi empatados, todo se decidía en la ronda final. Binisalem perdió al decir que la palabra “lifio” sí existía, cuando no. Esto convirtió a Olvera en el pueblo ganador y sucede a Alfacar, que ganó el Grand Prix en 2023. El pueblo gaditano se llevaba así los 30.000 euros. Logra así que Andalucía tenga dos victorias consecutivas en el concurso en esta nueva etapa.

🎉💛 ¡¡ALEGRÍA!!! ¡¡¡Olvera, ganador del Grand Prix del Verano 2024!!! 💛🎉



¡ENHORABUENA, CAMPEONES! 🏆👏#GrandPrixFinal pic.twitter.com/0bl47GYWhT — La 1 (@La1_tve) September 6, 2024

A pesar de ser una final de lo más vibrante, TVE ha pinchado en su plan de doble emisión semanal del Grand Prix para adelantar su final y así emitir este lunes 9 de septiembre tanto el estreno de La Revuelta con David Broncano como la nueva edición de MasterChef Celebrity. La final ha firmado un alarmante 8,8% de share y apenas 782.000 espectadores, quedándose como tercera opción frente a De viernes con un 14,9% de cuota y 963.0000 televidentes y el cine de Antena 3 con Padre no hay más que uno 3, que firmó un 12,4% de share y 1.100.000 seguidores.