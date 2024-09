Cristian Suescun carga duramente contra su madre, Maite Galdeano: "Tiene un problema con el dinero"

Sigue habiendo consecuencias al paso de Maite Galdeano por De viernes. Este pasado 6 de septiembre, Cristian Suescun, su hijo, se ha sentado en el mismo plató en el que estuvo su madre una semana antes. El pamplonés ha querido pronunciarse alto y claro a los ataques de su propia progenitora, quien lo tildó de “manzana podrida”. El creador de contenidos ha cargado duramente contra su madre y sus otros comentarios contra él.

Suescun ha hablado de cómo fue su infancia tras la separación de sus padres y cómo fue que el juez decidiese que él viviese con su progenitor, mientras que su hermana Sofía vivió con Maite Galdeano. “A partir de ahí mi madre me da de lado, yo quiero ir a visitarlas y mi madre ni me abre ni me coge el teléfono”, expresaba en el plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

Primero, quiso desmentir las palabras de Galdeano en las que señalaba que él “bebe y fuma lo que no tiene que fumar”. “Eso es mentira, totalmente mentira. Yo tengo una vida muy sana, hago deporte y paso de las drogas”, expresó tajantemente, para después señalar cómo se ha sentido con su progenitora. “Me sentía como una mierda. Quiere coger a Sofía y hacerla como ella, manipularla y el hijo que se vaya con su padre, que es como él y ya está”, señalaba.

“He sufrido mucho, me lo he comido yo solito, pero como que me he acostumbrado a estar así, a tener una madre así”, comentaba para compartir que su madre no le daba cariño cuando era pequeño. “No recuerdo un beso o un abrazo o un 'te quiero'. Sin embargo, con Sofía sí”, revelaba.

“Me siento mal por mí, como una mierda. Siento que no valgo nada, que mi vida no vale, que no tengo el apoyo de una madre”, confesaba sobre cómo se siente. A pesar de ello, compartió en el programa que no ha sentido nunca celos hacia su hermana Sofía. “Sofía le ha parado los pies en infinidad de ocasiones, pero mi madre no ha dado su brazo a torcer nunca”, manifestaba.

Cristian Suescun en 'De viernes'.

Suescun ha cargado duramente contra su madre, mostrando su dolor por las palabras que ha utilizado Galdeano contra él. “Que me trate como una mierda, que me diga que soy una manzana podrida, que me diga que no tengo ni para comer. Yo tengo mi ático pagado, mi coche pagado, mi moto y mis ahorros”, sentenciaba. “Mi madre tiene un problema con el dinero muy gordo y puede que el motivo económico sea uno de los problemas”, agregaba.

Cristian se negó a vivir un cara a cara con Maite y ésta sólo pudo escuchar la entrevista a su hijo desde otro punto del formato. Suescun escuchó unos audios inéditos en los que Galdeano carga contra su yerno, Kiko Jiménez. “El sinvergüenza se ha apoderado de la finca de mi hija. Está ahí de dueño y señor ¿Y qué va a hacer? vivir a través de Sofía, lo que él me critica a mí, lo va a hacer ahora él para tenerla bien dominada bajo su yugo”, expresaba la exconductora de autobuses.

Suescun se defiende

En los audios, Galdeano señalaba que consideraba que Kiko se está aprovechando de su hija y que “lo que quiere son viajecitos”. De hecho, señalaba que todo era parte de un plan del jienense. “Próximo episodio de Kiko y Sofía, anuncian una boda, exclusivaza, Kiko frotándose las manos, no se ha visto en una así en su vida. Después de la exclusivaza, el bebé, vamos a ver el bebé cómo sale”, decía la navarra.

“Hasta donde podíamos la hemos defendido, pero mi madre ha llegado un punto que ya llevan cinco años y ha pensado 'mucho tiempo ya, habrá que dejarlo, se me está yendo de las manos, está optando más por Kiko, tengo que hacer algo’”, teorizaba el novio de Dakota Tarraga.

'De viernes'.

El creador de contenidos salió también a defender a su hermana. “Es mayor, se vale por sí misma y no la domina nadie. Mi hermana puede tener una personalidad un poquito más así, pero tiene su carácter”, dijo de manera tajante.

Sobre cómo es su madre, Suescun apuntaba no a su padre, sino su abuelo. “El verdadero trauma de mi madre viene por su difunto padre Narciso. Ese hombre es el que le ha hecho ser así a mi madre. Os lo puede corroborar su hermana, mi hermana, el hermano de mi madre”, compartía.

“Este señor llegó a clavarle un zapato, medio tacón, en el cráneo a mi madre. A mi tía Conchi, un tenedor en el muslo. Mi difunto abuelo cada dos por tres tenía movidas y palizas en su trabajo. Era una persona mala. Y [Maite Galdeano] se ha criado y ha chupado ese ambiente malo. Y de ahí viene todo”, proseguía.