Muere Eduardo Bandera a los 54 años: su legado televisivo y las reacciones al fallecimiento del carismático presentador

Ha sido una de las noticias más impactantes de este sábado 7 de septiembre. El actor y presentador malagueño Eduardo Bandera ha sido encontrado sin vida a los 54 años en la misma de esta misma jornada. Ha sido a las 06:00 horas de la mañana cuando se halló su cadáver en su vivienda. A falta de confirmación oficial, se baraja un infarto como causa del deceso.

El fallecimiento ha sido toda una sorpresa, dado que se ha producido apenas horas después de que presentase un evento en Chipiona. De hecho, Bandera tenía previsto acudir a la presentación del festival de flamenco de Benalmádena al día siguiente, por lo que se trata de una muerte de lo más inesperada.

“Esta madrugada hemos recibido la triste noticia de que nuestro amigo y compañero, Eduardo Sánchez Bandera ha fallecido. Desde aquí transmitimos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos”, señalaba en un comunicado Ocio y Cultura La Fábrica, productora malagueña con la que trabajaba el artista.

El fallecimiento de Bandera ha provocado una ola de reacciones, dado que era muy querido por el mundo del entretenimiento tanto andaluz como del resto de España. El presentador y actor era un rostro habitual de distintos medios de comunicación como Canal Sur, 101 TV, TVE o Telecinco, apareciendo en el emblemático ¡Qué tiempo tan feliz!, el formato que presentaba María Teresa Campos. De hecho, el artista tenía proyectos previstos para Canal Sur.

“Lamentamos profundamente la muerte de Eduardo Bandera, un gran profesional que ha sido parte de la historia de esta cadena, participando en programas históricos de nuestra televisión”, expresaba la cadena autonómica andaluza en un comunicado que también ha compartido en sus redes sociales. “Estamos consternados por la pérdida del que fue nuestro compañero. Descanse en paz”, escribía en X 101 TV su cuenta oficial.

Amigos y compañeros de profesión no han dudado en llorar su deceso en redes. “Me he quedado totalmente en shock, no puedo creerlo. Siempre tan emprendedor, tan apasionado con lo que hacía, tan cariñoso. Descanse en paz”, expresaba la cantante Pastora Soler. “Conmocionado por el repentino fallecimiento de mi amigo Eduardo Bandera. Un gran profesional que, con su sonrisa y desparpajo, se ganó el cariño de todos”, expresaba Dani Pérez, secretario general del PSOE en Málaga. "Mi más sincero pésame a los familiares y amigos de Eduardo Bandera, una gran personal y un gran profesional. Lamento profundamente su fallecimiento", compartía en un post Patricia Navarro, presidenta del PP de Málaga.

“Estoy en shock. ¡Qué tristeza más grande! ¡Qué buen profesional y qué buen tío era Eduardo! Que la tierra te sea leve, compañero”, escribía el periodista Javier Ruiz, subdirector general de Proamagna. “El Málaga C.F. quiere expresar su más sentido pésame por la pérdida del comunicador malagueño Eduardo Bandera. El club envía sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”, comunicaba el club de fútbol Málaga C.F. en sus redes sociales. “Día trágico y triste”, expresaba el alcalde de Casarabonela, Antonio Campos, de dónde era originario el artista.

Conmocionado por el repentino fallecimiento de mi amigo Eduardo Bandera. Un gran profesional que, con su sonrisa y desparpajo, se ganó el cariño de todos.



Me he quedado totalmente en shock.. no puedo creerlo… 😔

Siempre tan emprendedor, tan apasionado con lo que hacía, tan cariñoso..

Estoy en shock. Qué tristeza más grande. Qué buen profesional y qué buen tío era Eduardo. Que la tierra te sea leve, compañero. 💔



El legado de Bandera en Andalucía es muy amplio y querido. Ya destacaba como conductor de televisión desde los años 90, destacando en Canal Sur inicialmente, para después mostrar su talento en 101 TV. Presentador de distintos formatos autonómicos, fue responsable del especial de la Feria de Málaga durante una década. Sus inicios como actor fueron en el teatro durante su adolescencia.

Según señala 101 TV, la cadena con la que trabajó Bandera, el presentador será velado este mismo sábado 7 de septiembre a las 19:00 horas en la sala 23 de Parcemasa. Será este domingo 8 de septiembre cuando se celebre una misa en su pueblo natal, Casarabonela, entre las 17:00 y las 17:30 horas. Será enterrado en el cementerio del municipio a las 19:00 horas del mismo domingo.