“Me tenéis hasta el coño”: el día que María Jiménez insultó en directo a Ana Rosa Quintana en 'Sabor a ti'

A la una de la madrugada, la cantante María Jiménez fallecía en su casa de Sevilla, a los 73 años. Una defunción que ha pillado a muchos de sorpresa, si bien, en el año 2019 ya tuvo una situación complicada de salud que le llevó a esta hospitalizada. Su propio hijo Alejandro Sancho a través de un comunicado la marcha de esta polifacética artista, que fue cantante, pero también bailaora, presentadora de televisión, actriz, concursante de realities y casi cualquier cosa que se marcase como objetivo.

María era un espectáculo en sí misma, y solía derrochar sentido del humor en sus intervenciones. Eso sí, cuando a ella le apetecía estar de buenas, porque si las cosas no le venían de frente podía optar por silencios incómodos, como sucedió en su única visita a El Hormiguero, allá por el otoño de 2020.

Aunque lo fácil es recordarla sonriendo, María Jiménez también tenía su carácter, y si se calentaba, podía soltar exabruptos con pasmosa facilidad. Y en ese sentido, es muy recordada la pelea que tuvo con Ana Rosa Quintana a través de una llamada telefónica. Fue en el año 2004, y la ahora estrella de Telecinco trabajaba en Antena 3. Era la “reina de las tardes” con el formato Sabor a ti, un magacín que mezclaba corazón, concursos, testimonios y todo lo que correspondiese.

Así, en el plató se estaba hablando de María Jiménez y de su vida personal, y los invitados no estaban dejando precisamente bien a la intérprete de Se acabó o Con golpes de pecho. Y ella levantó el teléfono para defenderse en primera persona, y de paso, atacó a Ana Rosa por permitir ese posicionamiento contra su imagen. “estáis pagando a todos estos personajes hablando mal de mí. Estoy hasta el mismísimo coño. ¿Te digo a quién se la chupaste tú para llegar dónde estás?”, le preguntó con muy malos modos a la presentadora.

Ana Rosa Quintana quedó estupefacta ante ese ataque, y le animó a que lo dijese, pero Jiménez le respondió que no, que se lo dirá a ella. “Vamos a ver, aquí nos estamos confundiendo todos. Yo he estudiado cinco años de periodismo, he sido corresponsal en Nueva York, he hecho muchas cosas para llegar a donde estoy”, atinó a defenderse la comunicadora madrileña.

Pero para María Jiménez ese razonamiento era insuficiente, pues a pesar de ese currículo no había frenado los ataques que estaba recibiendo ella misma. “¿Y qué me valen a mí tus estudios, si no tienes educación profesional?”, volvía a preguntar Jiménez.

Ha fallecido Maria Jimenez, que quien era y porque era un icono? pues por cosas como esta pic.twitter.com/JcibUFKkI8 — 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 (@sugarcriminal) September 7, 2023

19 años después, ese momento de Sabor a ti no ha caído en el olvido gracias a las redes sociales, y es un perfecto acercamiento hacia el fuerte carácter que tenía María Jiménez, que nunca se mordió la lengua con ningún presentador. Y es que tampoco se puede olvidar cómo en 2020, tras su bache de salud, visitó Mi casa es la tuya y tiró de la oreja a Bertín Osborne. “Anunciaban todas las televisiones que me quedaban los últimos minutos de mi vida. ¡Y aprovechasteis y pusisteis el programa, mamones!”, dijo de forma crítica, por la reposición de una entrevista anterior. El de Buenas noches, señora, no sabía donde meterse, pero ella insistió entonces. “¿Cómo que no? Anda que no, para subir audiencia”, preguntó Jiménez, y Bertín le dijo que aquello estaba ya previsto. “No estaba previsto, no, no, no”, le aseguraba la invitada, para terminar el asunto.

