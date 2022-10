Las ganas de Karina de ir al Benidorm Fest, un canto de amor hacia el Festival de Eurovisión

Esta semana, TVE anunciaba (de forma un poco atropellada, eso sí) el nombre de los 18 artistas que participarán este año en el Benidorm Fest. Solistas, grupos, dúos de todos los estilos y procedencias intentarán llevarse al honor de representar a España en el próximo Festival de Eurovisión, que se celebrará en mayo en Liverpool, en Reino Unido, tomando así el testigo de Chanel Terrero.

El ente público recibió más de 800 candidaturas para participar en la preselección, y una de las artistas que probó suerte fue la veterana Karina, tal como reveló ella misma a través de sus redes sociales. “Hoy os quiero contar un secreto que no saben ni mis hijas: deciros que me he presentado al Benidorm Fest”, contaba ella misma a través de Instagram el pasado miércoles. Explicó que su canción era un tema animado, para continuar su mensaje de ánimo que lleva realizando desde la pandemia a través de su perfil, y que hablaría de la mujer, “de nuestros sueños, de nuestras alegrías, de que aunque hayamos cumplido años, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas...”.

Toda una declaración de intenciones, pues a sus 75 años, ella sigue pensando en el escenario, en cantar y en hacer cosas nuevas. O repetir experiencias, pues de haber participado (y ganado) el Benidorm Fest habría vuelto a Eurovisión, concurso en el que quedó segunda en 1971 con la composición ‘En un mundo nuevo’. Eso sí, aprovechó su vídeo para lamentar que no hubiese recibido ningún tipo de feedback por parte del festival. “No me han dicho nada. ¡Qué sosos!”, exclamaba, añadiendo que si la canción la hubiese escuchado Omar Montes le habría hecho unos arreglos para convertirla en un hit mundial.

Es interesante destacar cómo Karina llegó a Eurovisión gracias a un programa que bien podría catalogarse como el abuelo del actual Benidorm Fest. Hablamos de Pasaporte a Dublín, en el que un nutrido grupo de artistas, entre los que se encontraban Encarnita Polo, Rocío Jurado, Nino Bravo o Junior se jugaban el codiciado pase a Eurovisión. Una delicia audiovisual dirigido por Fernando García de la Vega y Valerio Lazarov, en la que Massiel y Julio Iglesias presentaron las once primeras galas, mientras que la gran final estuvo en manos del icónico José Luis Uribarri.

El jurado lo formaron personas que no se conocían entre sí, y que cada semana evaluaban desde sus casas a los participantes. Karina fue la ganadora, y no se desveló el orden en el que quedaron el resto de participantes. Dos revistas aseguraron entonces que en segunda posición quedó Jaime Morey, quien representó a España al año siguiente en Eurovisión con el tema ‘Amanece’.

Años después, en 2003, volvió a la televisión como concursante del talent show Vivo cantando: Los años dorados. Una especie de Operación Triunfo de artistas veteranos que se emitió en verano en Telecinco, donde se midió con Helena Bianco (futura ganadora de La Voz Senior), y eurovisivos como Micky y Braulio. Ahí volvió a meterse al público en el bolsillo, y fue proclamada vencedora. Y no olvidemos que ya el año pasado contó que también había presentado un tema al Benidorm Fest, pero no pasó el corte de los 12 temas elegidos; entonces dijo que lo mismo este año volvía a probar suerte, tal como finalmente ha sucedido, aunque no con mejores resultados.

Las ganas de Karina de participar en el Benidorm Fest se pueden leer como un canto de amor hacia la música, hacia los festivales en general (concursó en el desaparecido Festival de Mallorca en 1965) y en el de Eurovisión en particular. Y es que, a pesar de que haga más de medio siglo de que cantó ‘En un mundo nuevo’ en Irlanda, ella siempre ha hablado bien de su paso por este concurso.

Es frecuente verla en televisión en tertulias eurovisivas, o en programas que giren alrededor de este certamen, como por ejemplo, la entrega que vimos el pasado verano de Family Feud. Comparte anécdotas, recuerdos, opiniones, siempre con cariño, sin renegar de la experiencia. Sabe que esta cita fue uno de los puntos álgidos de su carrera, y saca pecho por ello.

Es una artista generosa, que devuelve al público eurofan el cariño que le han profesado desde hace décadas, y no es difícil verla en congresos o eventos de todo tipo. Y seguro que ahora que prepara un nuevo libro de memorias (ya editó uno llamado El baúl de mis recuerdos en 2014), seguro que dedica un buen episodio al Festival. Hace unos meses, en una visita a Pasapalabra, dio pinceladas de su contenido, y aseguró que le ha salido “una cosa muy entrañable, porque creo que a mucha gente que empieza, creo que le puedo servir”. Entre esa gente, seguro, que habrá algunos de los jóvenes talentos que competirán en el Benidorm Fest el próximo mes de enero.

