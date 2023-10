Lolita Flores relata en ‘TardeAR’ la infidelidad de un exmarido :“Iba al gimnasio y tanto no podía sudar”

El programa TardeAR, de Telecinco, ha comenzado esta tarde hablando de cómo muchas personas están utilizando métodos de espionaje para seguir los pasos de sus parejas. El principal interés sería saber si son infieles, y para ello han contado con un experto en el tema, que detallaba cómo se usaban algunos aparatos. Así, expuso que, en la actualidad, eso se espiar a la pareja es algo que llevan a cabo tanto hombres como mujeres.

En este sentido, Lolita Flores quiso contar su propia experiencia en cuestión de infidelidades, y cómo a ella le valió su intuición más que cualquier tipo de tecnología. “A mí me mosqueó mucho hace años esto con uno de mis exmaridos, al que pillé sin ir a La tienda de los espías. Ya me las apañaba yo”, se sinceraba la cantante y actriz, con su habitual sentido del humor.

Así, explicó cómo veía que su entonces pareja “venía del gimnasio, pero traía la ropa demasiado mojada, como si la hubiese metido debajo del grifo. Había estado una hora al tenis y tanto no podía sudar”, continuó exponiendo, para que se entendiese que le estaba siendo infiel. Y terminó su explicación detallando cómo, bajo su opinión, “mojaba un poquito más de la cuenta” la ropa “para disimular”.

Aunque dijo el nombre del pecado y no del pecador, Lolita Flores solo podía estar hablando de dos personas: de Guillermo Furiase o de Pablo Durán. Con Guillermo se casó en el año 1983 en una mediática boda, y se separó en 1995. Juntos tuvieron a sus dos hijos, Guillermo y Elena. Más tarde, en 2010 pasó por el altar con Pablo Durán, del que se divorció en 2015.

Colaboradora en la tarde del lunes

Lolita Flores acudió por primera vez a TardeAR el día 20 de septiembre, dos días después de que se estrenase el formato. Entonces fue presentada como una invitada, y charló con Ana Rosa Quintana de sus próximos proyectos profesionales. En concreto, contó cómo está trabajando en Poncia, un montaje teatral basado en el personaje de la sirvienda de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Del mismo modo, habló de su familia, y de cómo ejerce orgullosa en su papel de abuela.

Al final de la charla, Ana Rosa ofreció a Lolita ser colaboradora del espacio, algo que no pilló a nadie por sorpresa, pues ya se había filtrado una semana antes. “Te puedo decir que feliz que me hicieron cuando me llamaron. La verdad que estuvimos ahí hablando. Yo no sabía al principio si lo podía hacer, precisamente, por los ensayos y por esta obra de teatro. Pero los lunes normalmente siempre se descansan, y aunque yo no tenga mucho descanso, me apetece mucho venir”, relataba Flores, recogiendo el guante. De esta forma, quedaba establecido que el primer día de la semana sería cuando participaría en este nuevo formato de Unicorn Content.

