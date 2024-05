El salto de 'Ni que fuéramos' a TEN: el mejor ejemplo que vuelve a demostrar la fuerza que tiene la televisión

No, no era humo. El pasado jueves Ni que fuéramos cebaba a sus espectadores una noticia que lo iba a "cambiar todo". Pasadas las seis de la tarde, los colaboradores conocían al mismo tiempo que su audiencia que a partir del lunes, 3 de junio, volverían a la "televisión de siempre", pues el nuevo Sálvame tendrá a TEN como nueva ventana.

La cadena de TDT, perteneciente al Grupo Secuoya y operado por Mediapro, emitirá la señal de Canal Quickie entre las 15.45 y las 19.00 horas. El programa de Fabricantes Studio continuará viéndose en YouTube y Twitch, más allá de los canales Fast (Tivify), Atlántico TV (cadena de la TDT de Canarias) y otros medios de comunicación digitales.

De la noticia se pueden hacer varias lecturas. La primera es que el nuevo Sálvame volverá a estar sometido a la batalla de las audiencias. Lo hará en un canal que en mayo alcanza el 1,1% de cuota de pantalla -en abril anotó máximo histórico con un 1,3%- y en una parrilla monopolizada por Caso Cerrado. Fue curioso cómo, al momento de saberse que Ni que fuéramos saltaría a TEN, el canal disparó su audiencia consiguiendo un pico del 4% de share.

La tertulia liderada por María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval y Chelo García-Cortés competirá, por lo tanto, contra los dos magacines que desde septiembre libran una lucha sin cuartel: Y ahora Sonsoles (Antena 3) y TardeAR (Telecinco). De 16.00 a 17.00 se enfrentarán a las series diarias -La Moderna en La 1 y Sueños de libertad en Antena 3- además de Así es la vida, Zapeando y Todo es mentira.

Por el momento, el éxito de Ni que fuéramos en el ecosistema digital es incuestionable. Según los datos de TVTop, la empresa que monitoriza los canales de plataformas de vídeo más importantes del mundo (YouTube y Twitch), la audiencia media del programa se mueve en torno a los 40.000 espectadores, copando las primeras posiciones del ranking. El minuto de oro se produjo ese jueves 23, con casi 50.000 personas.

Medio más influyente

El primer objetivo de Adrián Madrid y Óscar Cornejo de su proyecto está conseguido al lograr que Ni que fuéramos tenga una exposición mayor en la televisión generalista, lo que nos lleva a la siguiente lectura: el salto de Sálvame a TEN demuestra la fuerza que tiene la televisión frente a las nuevas plataformas.

La televisión sigue siendo el medio más influyente -ya lo vimos con el caso de los influencers- y el que mayor cobertura alcanza para cualquier marca o formato, según arroja un informe de Fluzo (septiembre 2023). Otro trabajo de la consultora de audiencia Dos30' asegura que el consumo de la televisión en abierto aumentó en abril hasta alcanzar el 78,1% del total del consumo en España.

Y es que, como ya contó BLUPER fechas atrás, Ni que fuéramos se trata de un proyecto que "no es rentable a corto plazo y veremos si lo es a medio plazo", en palabras de Óscar Cornejo. El productor aseguraba que no se podía comparar el presupuesto de este formato con el que tenía Sálvame en Telecinco porque "es otro modelo distinto de producción".

Sin embargo, no nos engañemos, el objetivo de Fabricantes Studio es regresar a la televisión por la puerta grande con un proyecto que garantice que los colaboradores ganen su caché real. "No tiene nada que ver lo que cobro con lo que cobraba antes", decía Lydia Lozano. "No lo hacemos por dinero", repetían.

Insostenible en Twitch

Efectivamente, un proyecto así es completamente insostenible en el tiempo pese a contar con un plató de andar por casa. Y aunque consigan atraer a patrocinadores -ya tienen uno-, en ningún caso se moverán en las mismas cantidades de dinero que en televisión. Un streamer emitiendo desde su dormitorio sí puede vivir de ello, una productora de la envergadura de Fabricantes Studio, no.

La hoja de ruta de Ni que fuéramos no cambia. El programa seguirá haciendo ruido, ahora más que nunca, para llamar a la puerta a una televisión o una plataforma de mayor calado que le permita una sostenibilidad económica en un futuro a medio plazo. Aunque sea en un canal de la TDT que sólo supera a Gol Play (1%), Clan (0,8%), Boing (0,8%), Disney Channel (0,7%), Real Madrid TV (0,7%) y Teledeporte (0,5%).