Tensión en ‘Y ahora, Sonsoles’ con el abogado de la discoteca Teatre: “No me diga lo que tengo que decir”

El incendio las discotecas en Murcia que acabó con 13 víctimas mortales está centrando buena parte de la información de los programas de televisión de esta semana. Esta tarde, en Y ahora, Sonsoles han conectado en directo con José María Caballero, abogado de Juan Inglés, el propietario de la discoteca Teatre. Pero la charla ha tomado un cariz tenso a medida que se iba desarrollando.

El abogado explicó que la licencia que tenía el local cesó por subarrendar una parte de la discoteca, pero que sí que contaba con todos los requisitos para llevar a cabo su actividad, y se ha distanciado de la discoteca Fonda Milagros, donde arrancó el fuego. “Prueba de que se cumplen las condiciones es que cuando sucede este hecho en la Sala Teatre no existe ningún tipo de víctima ni de daño personal en ella”, explicaba. Además, criticó que se estuviese planteando que Teatre estaba llevando a cabo una actividad clandestina.

“Ahora mismo mi cliente está consternado por estas noticias que se están dando”, recriminaba José María Caballero, pero Sonsoles Ónega le contestó. “Para mí la noticia es que hay trece muertos, lo otro lo defenderá en el juzgado”, exponía la presentadora del magacín vespertino. El abogado continuó diciendo que el fuego ha perjudicado las naves industriales, pero Ónega volvió a cortarle: “No diga usted eso, que perjudicadas han sido trece familias por trece personas calcinadas”.

“Permítame que diga lo que yo vea conveniente. O terminamos la entrevista y termina usted la declaración”, decía el abogado, pero Ónega no cambiaba su postura, asegurando que su obligación era “reclamar un poquito de sensibilidad”. “Pues nada, buenas tardes. Yo digo lo que tengo que decir, si a usted no le gusta, pues terminamos la declaración. Adiós, señora”, protestaba el abogado, que parecía querer terminar la conexión. Pero no se fue y la conversación continuó con crispación.

Y es que Caballero aseguró que ellos son los primeros en lamentar todo lo que ha sucedido, pero que su cliente es el más afectado. “No diga usted que su cliente es el más afectado haciendo 13 muertos”, le interrumpía entonces Antonio Naranjo. “Si usted no es cura, no venga usted a dar misa y no me diga lo que tengo que decir”, protestaba el abogado, y Naranjo volvió a responderle, recomendándole que tuviese un poquito de humildad. “Ha amenazado con irse, y si fuera yo ya le habría dicho que se fuera”, señaló el colaborador de Antena 3.

