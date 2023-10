Fabiola Martíne aclara los motivos por los que no ha continuado en ‘Y ahora, Sonsoles’ como colaboradora

La modelo venezolana Fabiola Martínez fue una de las primeras colaboradoras que tuvo el programa Y ahora, Sonsoles en las tardes de Antena 3. Durante meses, la que fuese pareja de Bertín Osborne opinaba sobre temas de actualidad, y de vez en cuando, también hablaba de su propia vida y de sus sentimientos hacia el artista jerezano.

Sin embargo, Fabiola ha causado baja en la nueva temporada del espacio que compite contra TardeAR de Telecinco, y en una entrevista para la revista Lecturas ha aclarado las razones de su salida. Algunos pudieron pensar que ese adiós se debía a que Bertín Osborne está en el ojo de la prensa rosa por su próxima paternidad junto a Gabriela Guillén. Sin embargo, ha querido romper una lanza hacia Sonsoles Ónega y su equipo, explicando nunca le presionaron para hablar del asunto.

“El programa ahora requería más implicación y era incompatible con un nuevo proyecto profesional que me ha salido y que llevo tiempo esperando”, afirma Fabiola, sin dar, de momento, más detalles. A inicios de este mes, Diez Minutos ya habló de ese proyecto, y descartaban que tuviese nada que ver con el mundo de la televisión.

En el magacín vespertino de Antena 3, que en la actualidad se emite de 18:00 a 20:00 horas, Fabiola se pronunció sobre ese bebé que el intérprete de Buenas noches, señora está esperando, pero decidió dejar de hacerlo. Así, opinó “cuando aún no tenía clara la dimensión de lo que estaba pasando. Luego dije: No me corresponde hablar”, asegura al respecto.

Fabiola fue pareja de Bertín Osborne, al que conoció en 2001, durante la grabación de un videoclip, y al año empezaron su relación. Se casaron en 2006 y tuvieron dos hijos. El primero de ellos sufre una discapacidad, y eso llevó al matrimonio a crear en el año 2009 una fundación para ofrecer ayuda, apoyo y recursos a las familias de niños con discapacidad, y existe la posibilidad de que el nuevo proyecto que menciona esté relacionado con la misma. En enero de 2021, Bertín y Fabiola pusieron fin a su relación.

A Fabiola, en televisión la hemos visto en Y ahora, Sonsoles como colaboradora, pero también ha hecho pinitos como presentadora en Bebé a bordo, en Divinity, en el año 2015. Y en 2020 estuvo al frente de Toda una vida, de Telemadrid. Además, ha sido tertuliana de espacios como Está pasando, alguna vez la hemos visto poner a prueba sus conocimientos en Pasapalabra, y fue una habitual en Mi casa es la tuya. Allí acompañaba a su entonces marido Bertín Osborne en las entrevistas que se realizaban desde su propio hogar.

