Alba Carrillo alaba la elegancia de Sonsoles Ónega y vuelve atacar a Ana Rosa: “Es la reina de nada”

Alba Carrillo hace meses que no trabaja en Telecinco, pero la modelo no olvida a los que fueron sus compañeros y jefes, pues hasta los demandó en julio por “despido improcedente”. De todos los profesionales de la televisión con los que compartió plató hay algunos de los que guarda mejores recuerdos que de otros, y así lo ha dejado claro en una entrevista en El Mundo. Allí ha vuelto a cargar contra Ana Rosa Quintana, y a la vez, ha echado flores a su principal competidora en las tardes, Sonsoles Ónega.

“De Sonsoles sólo puedo decir que es la mujer más elegante que he conocido como persona. Se merece todo lo bueno que le pase. Y eso no puedo decirlo de Ana Rosa”, asegura la que fuese concursante de Supermodelo. “Que ella sea el estandarte de una cadena cuando ni ha escrito un libro... Que una persona a la que le escriben su propio libro siga siendo la reina de nada, pues dice poco también de las personas que la siguen, francamente”, continúa cargando contra Quintana.

En la actualidad, Ana Rosa Quintana está al frente del programa TardeAR en Telecinco, cadena que está reestructurando su parrilla de forma intensiva. “Está cambiando todo el modelo, pero para peor, creo yo”, afirma al respecto Carrillo, que se describe como una gran consumidora de televisión, “y te aseguro que la vería si hubiera algo que me gustara, aunque estoy cabreada con la cadena. Pero es que no me llama nada, todo lo que ponen ahora me parece soporífero”.

En la misma charla, Alba Carrilla habla sobre cómo reventó el reality ¡Vaya vacaciones! de Telecinco, del que avanzó, antes de su estreno, que Jorge Pérez y Cristina Porta serían los ganadores. “Yo no tenía ya ningún contrato ni ninguna cláusula que me atase de pies y manos, y moralmente no me siento con la necesidad de ser fiel a esa cadena, pues la misma fidelidad que he recibido, la devuelvo”, cuenta al respecto. Y añade: “Normalmente nunca muerdo la primera pero, cuando me tengo que defender, sí que es verdad que soy desmesurada”.

Sobre Jorge, que fue su compañero en Ya es mediodía, opina que tiene un perfil que encaja en la nueva Mediaset. “Como la cadena ahora tiene esta nueva política de blanqueamiento, de promoción de familias felices con 500.000 hijos, de cara a la galería vende mucho más ese personaje que una madre de familia que saca a su hijo sola y que goza de su libertad sexual. No tenía tanta cabida una persona así en esa cadena, cuando tienen a un hombre con cuatro hijos, guardia civil y con una mujer que le espera en su casa calladita, claro”.

Hay que recordar que los ataques que ha lanzado contra Ana Rosa Quintana no son los primeros que pronuncia Alba Carrillo. En junio, a través de Twitch, le dijo a la de Usera: “Usted se ha convertido en una clasista porque ha tenido mucha suerte, porque en su día apuñaló a María Teresa Campos. Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo, ya hablaré de ese tema sobre ‘la empresaria del año’ cuando gane el juicio, porque lo voy a ganar”. “A mí me contrataron hace cinco años en Ya es mediodía porque lo querían remontar. Me dijeron que me pagarían una mierda, pero que cuando el programa empezara a volar, negociaríamos. Nunca sucedió. Hasta que estas Navidades, me planté y me dijeron que me subían 20 euros, pero que me quitaban el parking. Tenía que elegir entre los 20 euros o el parking. Esa es Ana Rosa Quintana, la empresaria del año”, manifiesta literalmente.

