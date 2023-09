Alba Carrillo, decepcionada con Jorge Javier Vázquez y sus 'Cuentos chinos': "No sé qué cadena estoy viendo"

Alba Carrillo sigue sin morderse la lengua. La modelo ha reaccionado al estreno de Cuentos chinos. Aprovechando el estreno del programa de Jorge Javier Vázquez en el Access Time, la ex de Feliciano López aprovechaba para cargar contra Mediaset y su guerra contra formatos de Unicorn Content, la compañía a la que estuvo ligada laboralmente cuando era colaboradora de Ya es mediodía y Fiesta.

Ha sido en una de sus historias en Instagram donde la modelo ha dado su opinión sobre el nuevo proyecto del otrora presentador de Sálvame. La relación entre ambos no es muy buena, dado que el presentador vivió un altercado con la madre de la ex de Fonsi Nieto, Lucía Pariente, cuando éste le expulsó del plató del reality Secret Story.

Más allá del litigio que tuvo su progenitora con la productora del formato, que logró ganar, Carrillo no ha dudado en alabar la profesionalidad de Vázquez. Eso sí, tampoco ha escatimado en lanzar comentarios bastante críticos con esta nueva aventura televisiva del de Badalona. "He visto un poquito de Cuentos chinos, que la verdad me esperaba más de Jorge Javier. Porque, aunque hay cosas de él que no me gustan, sigo pensando que la tele está en sus manos. Si no la salva él, no la salva nadie", señalaba.

Carrillo considera que el que esté "poco combativo" el comunicador se debe a la estrategia de Telecinco, a la que define como "la cadena triste". Para la modelo, el plan de Mediaset con el canal es semejante a "un partido de tenis". "Como pasan de azulismo extremo por la mañana, al rojismo extremo por la noche, por más que quieran hacerse los neutros", justificaba en su razonamiento.

De ahí, que la hija de Lucía Pariente señale que esperase que Jorge Javier fuese "más combativo". Un enfoque que contrasta con las varias pullas que el presentador ha lanzado en estos primeros días de arranque del programa, llegando a tildar de aburridos a los colaboradores que le han relevado durante el verano. "He visto mucho la tele y si yo si fuera alguno de los colaboradores que han trabajado este verano en televisión estaría temiendo porque probablemente vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esa manera", expresó a Susi Caramelo.

Alba Carrillo en 'Fiesta' y Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos chinos'.

También tuvo palabras para Ana Rosa Quintana. "Tengo que decir que a mí todavía no me ha llamado. Pero si esto fuera una novela de misterio, lo que te podría decir es que todavía no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen", dijo el presentador en clara referencia a que el nuevo programa de Quintana se grabará en el plató de Sálvame. "A ver, que tengo que decir que estaría encantadísimo, Ana Rosa Quintana, que sé que nos estás viendo, que estamos deseosos de recibirte también aquí en Cuentos chinos. Ana Rosa, estoy encantado de que vengas lo antes posible", añadía.

"He visto a Jorge Javier muy neutro"

A pesar de esas palabras, para Carrillo fue insuficiente. La modelo esperaba que Vázquez entrase en terrenos pantanosos, como el hablar de política. De hecho, consideraba que el programa se llamase Cuentos chinos era una indirecta a Quintana, para "darle zapatilla" ante el "discurso que se marcó de que Usera era ahora Chinatown", haciendo referencia a las palabras que dijo tras recibir la Medalla de Honor de Madrid. "Le he visto como muy neutro", confesaba.

De hecho, que Jorge Javier Vázquez haya querido evadir temas políticos, aunque alguna referencia hizo, como al color rojo del plató del programa; ha hecho que la propia Carrillo lamente la dirección en la que va la cadena. "Pongo ahora la tele y no sé qué cadena estoy viendo. Como espectadora, echo en falta un poquillo de creatividad, tanto en los personajes como en los contenidos, porque es como lo mismo todo el rato", aseguraba.

Carrillo terminaba su historia con un mensaje de apoyo a la cadena rival, a Antena 3. Dado que será el 18 de septiembre cuando se estrene TardeAR, este se enfrentará cara a cara con Y ahora, Sonsoles, formato consolidado en las tardes del canal principal de Atresmedia. La modelo tiene una buena relación con su presentadora, dado que ambas trabajaron juntas cuando Sonsoles Ónega presentaba Ya es mediodía.

"Que sigan echando el partido de tenis en la antigua cadena gloriosa, ¿Por qué sabéis quién se va a llevar el match point? Mi Sonso, que es un genio, la amo y refleja perfectamente en su trabajo cómo es ella como persona", concluía.

