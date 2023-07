El duro ataque de Alba Carrillo contra Mediaset: "Ni con toda la lejía del mundo vais a lavar esa cadena"

Alba Carrillo ha dado un paso más en su guerra contra Mediaset. En esta ocasión, la modelo ha puesto el ventilador, dado que ha lanzado un extenso vídeo en el que ha lanzado duras acusaciones contra Mediaset; cargando ferozmente contra figuras de la compañía como Ana Rosa Quintana o Emma García, así como le ha dedicado palabras a Jorge Pérez, a quien cree como responsable de su despido y veto en la cadena. Además, la modelo ha cuestionado cómo se producen los realities en Telecinco.

Ha sido en su nuevo canal de Twitch donde Carrillo ha provocado la polémica. Todo viene a raíz de saberse que Jorge Pérez y Cristina Porta formarán parte del reality ¡Vaya vacaciones!, que forma parte de la programación estival de Telecinco y presenta Luján Argüelles. El guardia civil se ha convertido en la principal némesis de la modelo, pues ambos tuvieron un affaire en la pasada fiesta de Navidad de Unicorn Content y se considera que fue uno de los motivos de su salida de Mediaset.

La modelo considera que esa aventura, que se convirtió en uno de los temas más comentados de la cadena durante la época navideña e incluso trascendió a conversaciones en la competencia, fue una estrategia del ganador de Supervivientes 2020 para conservar su posición de tertuliano en Ya es mediodía, magacín en el que ambos trabajaron juntos.

[Así es el primer proyecto de Alba Carrillo tras su salida de Telecinco: un concurso de cultura general en La 1]

“Jorge la semana de la fiesta de la productora, iba a ser despedido de Ya es mediodía, porque no interesa, porque era un mueble. Y si va a este programa es porque ha pasado todo lo que ha pasado conmigo”, señala en el vídeo. El programa, que se ve justo después de El programa de Ana Rosa y que presenta actualmente Joaquín Prat tras la marcha de Sonsoles Ónega, está justo producido por Unicorn Content, compañía presidida por Ana Rosa Quintana.

Carrillo aprovecha también para cargar contra el magacín, argumentando que supuestamente no se le pagaba como debiese. “Yo iba a ese sitio en el que por un donativo, porque lo que me pagaban no se puede llamar sueldo, me vejaban, me humillaban y me hacían callar cuando yo tengo mi propia opinión. Me he callado hasta ahora por educación, no por el pan que nunca me habéis dado, pero ahora se acabó”, denuncia.

Alba Carrillo en 'Sábado Deluxe'.

"Emma García es una machista"

La modelo lanza duras acusaciones contra Ana Rosa Quintana y considera que Mediaset no va a poder “renovar su imagen”. “Ni con toda la lejía del mundo vais a lavar esa cadena”, comienza a denunciar, para después enfocarse concretamente en la periodista. “Usted se ha convertido en una clasista porque ha tenido mucha suerte, porque en su día apuñaló a María Teresa Campos. Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo, ya hablaré de ese tema sobre ‘la empresaria del año’ cuando gane el juicio, porque lo voy a ganar”, continúa.

Para justificar su ataque, habla de una presunta subida de sueldo que supuestamente nunca llegó. “A mí me contrataron hace cinco años en Ya es mediodía porque lo querían remontar. Me dijeron que me pagarían una mierda, pero que cuando el programa empezara a volar, negociaríamos. Nunca sucedió. Hasta que estas Navidades, me planté y me dijeron que me subían 20 euros, pero que me quitaban el parking. Tenía que elegir entre los 20 euros o el parking. Esa es Ana Rosa Quintana, la empresaria del año”, manifiesta literalmente.

Carrillo no sólo lanza duros ataques contra Jorge Pérez, Cristina Porta o Ana Rosa Quintana. La modelo tilda a Emma García de “machista” y carga también contra Fiesta, el magacín vespertino que tiene Telecinco en fines de semana y festivos y que, actualmente, es el programa líder de las tardes en esos días. “Yo lo llamo Siesta porque no lo ve nadie, es lo más coñazo que he visto en mi puñetera vida. Emma García, la presentadora, es una machista”, comienza en sus acusaciones.

Alba Carrillo en 'Ya es mediodía'.

“A mí me dio hasta el cielo de la boca, cuando yo fui por el mismo precio a dar la cara, pero al gran Guardia Civil se la atusó el lomo. Se habló muy bien de él y pobrecito. Volvemos a perpetuar el tema de la puta. El hombre el santo y la mujer la puta. No, no señores, esto ya no es del siglo XXI”, agrega.

"No te puedes meter en los ficheros policiales y buscar información sobre nadie. Es un delito"

Así mismo, Carrillo confiesa que ella es una de las supuestas afectadas que está personada en la llamada ‘Operación Deluxe’, actualmente conocida como ‘Operación Luna’. “Una cadena se blanquea sentándose y pidiendo perdón a la audiencia y a todos los famosos a los que se ha hecho daño durante años. Tú no te puedes meter en los ficheros policiales y buscar información sobre nadie porque es un delito”, declara textualmente para señalar que el investigado fue su hijo.

“Tú no te puedes meter en los ficheros policiales y buscar información sobre nadie porque es un delito. Buscasteis a un menor, a mi hijo, y no lo voy a permitir. Eso me lo ha mandado el juzgado de Instrucción de Madrid. Hay que tener poca vergüenza y ser sucios. Y encima de ser la víctima, me estáis revictimizando haciéndome salir por la puerta de atrás de Mediaset y que se enterara todo el mundo antes de darme a mí la noticia”, señala, para después hablar de cómo, según su punto de vista, Mediaset ha estropeado la funcionalidad de sus realities.

“Lo que está pasando en Mediaset es que la gente ha perdido la confianza en la cadena. No tenéis credibilidad porque habéis jugado muy mal las cartas. Habéis engañado al público y es al único que no se le engaña. En lo que es bueno Mediaset, o era, perdón, es en los reality y os lo habéis cargado vosotros”, expone, para después desvelar que presuntamente hubo tongo en la edición de Gran Hermano VIP en la que ella participó.

Alba Carrillo tiene para todos desde su Salon de Te. pic.twitter.com/qT4Rv8HFw5 — Cotilleando (@Cotilleando) June 29, 2023

Acusaciones muy duras de la que Carrillo anuncia que tiene todavía “muchas cosas que contar” y que hará en su canal de Twitch. Sólo queda ver las consecuencias de sus palabras.

Sigue los temas que te interesan