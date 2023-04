Alba Carrillo deja a un lado la concordia y lanza un duro ataque contra Telecinco por su despido y veto

Alba Carrillo estalla. Tras unas primeras palabras en las que se mostraba llamativamente conciliadora tras su fulminante despido y veto en Mediaset por parte de la nueva directiva, que añadió su nombre a su particular ‘lista negra’ de famosos; parece que ahora la modelo ha decidido sacar toda la artillería pesada contra la corporación. Declarando que los cambios provocados por la nueva junta han hecho que la organización vaya “a peor”.

La modelo acudió a la televisión autonómica gallega, TVG, para acudir como invitada del programa Land Rober – Tunai Show para sorprender a su amiga Eva Iglesias, la cual es colaboradora del programa regional. Su visita fue grabada hace unas semanas, justo poco después de que se supiese que Mediaset no había renovado su contrato como tertuliana. Oficialmente, tanto la corporación como la productora Unicorn Content simplemente anunciaron que no renovaban contrato con la modelo, quien colaboraba en espacios como Ya es mediodía o Fiesta.

Ahora bien, la no oficial es la que apunta a que la dirección comandada por Alessandro Salem le ha añadido a la lista de famosos ‘vetados’. El motivo que se ha comentado en los medios es debido a su perfil polémico y la controversia que vivió con el desliz que tuvo su excompañero de tertulia, Jorge Pérez, con ella en la fiesta de Navidad de Unicorn.

[Alba Carrillo, la oportunidad perdida de Mediaset de la que fuera la gran promesa de 'Supermodelo']

Desde que llegó al plató del programa de TVG, la modelo ya comenzaba con las indirectas. “Cuando me llaman de Land Rober siempre digo: 'Sí'. ¡Me gusta tanto Galicia, me lo paso tan bien con ellos y me tratan tan bien! El humor es salvación y con ellos no paras de reír”, dijo.

Por supuesto, Robert Vilar, presentador del programa, consiguió sacarle declaraciones contra Mediaset y su decisión en la sección Comer o callar, en la que debía responder a preguntas comprometidas. “¡Cuánto daño ha hecho Telecinco!”, comentó Vilar entre risas. Ahí cuando el presentador lanzó la pregunta: “por cierto, ¿es cosa mía o te echaron de Telecinco?”

Inicialmente, Carrillo, también entre risas, se mostró reacia a hablar, pero terminó lanzándole una pulla a la cadena con la que colaboraba hasta hace un mes. “Echarme, echarme... Pido el comodín del público. Es que están ahora haciendo cambios. A peor. Porque siempre se puede ir a peor”, dijo al conductor. Vilar insistió en que comentase los cambios que están produciéndose en Mediaset. Y ahí, una vez más, Carrillo volvió a la carga. “Pues están echando lo bueno... y se están quedando con lo malo”, exclamó.

Parece que las palabras de concordia han quedado atrás. El ataque de la modelo a la cadena recuerda a la misma línea de tiempo que tuvo Carrillo tras destaparse el desliz de Jorge Pérez. Inicialmente, la ex de Fonsi Nieto, Feliciano López y Thibaut Courtois tuvo buenas palabras con el exguarda civil, pero días después cargó abiertamente contra el ganador de Supervivientes 2020, provocando que el desliz en la fiesta de Navidad se convirtiese en uno de los temas centrales de Telecinco durante casi un mes.

Sigue los temas que te interesan