Yulen Pereira revela en el 'Deluxe' todos los detalles de su ruptura con Anabel Pantoja y pide perdón

El culebrón sobre la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira ha sumado otro episodio. El esgrimista acudió a Viernes Deluxe para aclarar todas las dudas sobre su ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja, así como también entonar el mea culpa por las desafortunadas declaraciones que vertió contra la influencer en una entrevista para la revista Lecturas, donde declaró que no le “nacía besarla”. “Me arrepiento”, dijo en el plató.

Aunque han pasado más de 55 días desde la ruptura entre la influencer y el esgrimista, ambos continúan en el candelero. Ya con Anabel Pantoja enfadada por saber que su ex ha decidido sentarse en un plató. “Que no diga que se siente porque yo voy hablando”, declaró la sobrina de la tonadillera antes de la entrevista. Yulen Pereira no hizo referencia a los comentarios de la exconcursante de Supervivientes. Eso sí, dio detalles de cómo fue el día de la ruptura.

“Fue muy duro, ella llega de la gira. Es verdad que todos esos tres meses que pasaron estábamos más distanciados los dos, no era nada premeditado ni estaba pensado […] Fuimos a comer a un restaurante y ella me nota frío y distante y era la realidad”, explicó ante María Patiño, quien ejerció de presentadora ante la ausencia de Jorge Javier Vázquez.

El esgrimista reveló que, tras la comida, la influencer le preguntó qué le ocurría, dado que le notaba raro. Él le respondió que no se sentía cómodo con ella y que sentía que la relación no tenía futuro alguno. También reveló que él le expresó que sentía que ella estaba igual de distante, cosa que Anabel Pantoja le negó. Pereira prosiguió narrando lo sucedido esa noche en la que ambos se fueron juntos, porque la sevillana le pidió que no le dejase dormir sola. “Seguimos hablando del tema, de lo que había ocurrido, de sentimientos, de qué iba a pasar realmente”, señaló.

También recalcó que nunca le había sido infiel a Anabel, aunque sí admitió en el plató que sintió celos una vez por el exmarido de la influencer, Omar Sánchez, cuando esta le apoyó públicamente en Supervivientes. También descartó que el origen de la discusión fuese por la comida del restaurante

Yulen quiso aclarar que la ruptura se produjo en buenos términos, dejando claro que no hubo malas palabras entre ambos. “No, para nada, Anabel y yo nunca hemos tenido mal rollo ni incluso en ese momento. Los dos estábamos muy rotos los dos”, confesó. Ahora bien, también se mostró dolido por haber “acabado tan mal” con la sobrina de la tonadillera. Unas palabras que hacían referencia a sus polémicas declaraciones para Lecturas.

En una entrevista para la revista, Yulen Pereira llegó a decir que no le “nacía besar” a la sobrina de la tonadillera. Es más, Lydia Lozano, presente en el plató, le preguntó por esas declaraciones. “No me nacía besarla. Y dentro te recreas, que es lo que a mí me llama la atención, te recreas en que ella te decía ‘No me tocas, no quieres dormir conmigo…’ ¿Te arrepientes?”, le inquirió la colaboradora.

El esgrimista no dudó en pedir perdón por esas palabras, declarando que está profundamente "arrepentido”. “Es un titular que no me gusta, he intentado ponerme en contacto con Anabel…no me gusta. Cuando me equivoco, me equivoco, al final soy persona. Con una pareja pasan cosas, al final los sentimientos se van apagando, es verdad que no estábamos igual de cerca, estábamos más distantes”, le replicó a la periodista. También señaló que no cree que Anabel Pantoja esté detrás de todas las críticas que está recibiendo.

